300 силовиков будут охранять матч Шахтера и Олимпика (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 31 октября День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.

Прогноз погоды и магнитных бурь на четверг, 1 ноября Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.