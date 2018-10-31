300 силовиков будут охранять матч Шахтера и Олимпика (ВИДЕО)

Полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время футбольного матча.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 31 октября в 19:00 на стадионе «Металлист» встретятся команды «Шахтер» (Донецк) и «Олимпик» (Донецк).
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков. Охрану общественного порядка будут обеспечивать 200 работников Национальной полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Ноябрь придет в Харьков с солнечной, холодной погодой. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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