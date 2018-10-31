Главная Новости Спорт 300 силовиков будут охранять матч Шахтера и Олимпика (ВИДЕО)
31.10.2018  16:12   

300 силовиков будут охранять матч Шахтера и Олимпика (ВИДЕО)

Полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время футбольного матча.


korrespondent.net

Как сообщает ГУ Нацполиции, 31 октября в 19:00 на стадионе «Металлист» встретятся команды «Шахтер» (Донецк) и «Олимпик» (Донецк).

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5000 болельщиков. Охрану общественного порядка будут обеспечивать 200 работников Национальной полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  футбол шахтер олимпик, охрана, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове открыли обновленный Центр реинтеграции для бездомных людей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 