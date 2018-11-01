01.11.2018 10:30

Шахтер с трудом взял верх над Олимпиком (ВИДЕО)

Накануне матча с Динамо горняки провели сложную футбольную баталию в Харькове.



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Матч Шахтера и Олимпика сложился очень непросто.

Не в последнюю очередь это свящано и стоем, что Шевчук, Билоног, Гай, Кольцов, Шиндер - это те, кто с разной степенью успешности в свое время выступали в первой команде "горняков", а сейчас защищают цвета "Олимпика".

Думается, этот факт должен был стать достаточным стимулом для гостей, чтобы постараться доставить максимум проблем фавориту. И его победа на самом деле получилась непростой.



Команда Шевчука сразу же показала, что будет стоять в обороне до последнего и ничто не вынудит ее перейти на более динамичный футбол. Главной фишкой гостей стал опыт центра поля. Например, Гай здорово закрывал опорную зону, и хоть в силу возраста сам не мог убежать, но при этом неплохо пасовал. По соседству был Кольцов. Более молодой и менее опытный центр поля "горняков" постоянно упирался в стену, которую не мог пройти. Доставляла немало хлопот и компактность "олимпийцев", которые постоянно словно в капкане держали соперника перед своими воротами. С приближением конца тайма "Шахтер" катал мяч буквально в 30 метрах от ворот Крынского, но не в последнюю очередь из-за большой плотности обострять получалось очень редко.



"Олимпик" начал себя чувствовать уверенней в атаке после перерыва, и это практически сразу же принесло плоды. Кольцов поборолся за мяч с Матвиенко, тут же перед Николаем вырос Билоног, который здорово подставился в штрафной под контакт. Пенальти сам пострадавший и реализовал. Доведи до ума следующую же атаку Зубейко, 0:2 было бы практически не отыгрываемым результатом. Так же при атаке "три в три" гости не поняли друг друга и шанс закрепить преимущество потеряли.



А "Шахтер" тут же увеличил интенсивность и скорость. "Олимпийцы" явно стали не успевать, поэтому гол стал делом времени. Гости упустили в своей штрафной Мораеса, которого пришлось хватать Гришко. Вторая желтая Дмитрию и теперь уже 11-метровый в другие ворота, который также был реализован. И пока гости приходили в себя, Тотовицкий вывел "горняков" вперед, забив дебютный гол за первую команду "оранжево-черных".



Похоже, выдохнул даже Фонсека, выпустив дебютанта Мудрика. Но гости практически из ничего создали второй свой гол. Немчанинов прострелил, а Гай отклеился от защитников и протолкнул мяч в ворота Шевченко, опередив и его. Однако пока "Олимпик" в мыслях еще праздновал, "Шахтер" вновь повел. Банальная подача от Данченко просто залетела в ворота - Крынского, кажется, сбил с толку прыжок Тотовицкого.



"Шахтер" выполнил поставленную на сегодня задачу - выиграл не оптимальным составом.

"Олимпик" был способен на большее, но временами команде Шевчука не хватало концентрации, за что она и поплатилась.



Шахтер - Олимпик 3:2

Голы: Мораес 63, Тотовицкий 66, Данченко 83 - Билоног 55 (пен.), Гай 81

Шахтер: Шевченко - Данченко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Алан Патрик (Майкон 59), Коваленко - Веллингтон Нем, Фернандо (Дентиньо 41), Тотовицкий - Мораес (Мудрик 69)

Олимпик: Крынский - Немчанинов, Гришко, Цымбалюк, Ксенз (Зубейко 46) - Кольцов, Гай - Е.Пасич, Политыло, Билоног (Балашов 77) - Шиндер (Тейшейра 70)

Предупреждения: Хочолава 44 - Гришко 30, Зубейко 59, Кольцов 79

Удален: Гришко 62 (вторая желтая)

