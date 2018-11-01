01.11.2018 13:19

В Харькове может пройти Суперкубок УЕФА

Решение о том, увидит ли Первая столица матчи еврокубка, будет принято в мае-июне 2019 года.



shakhtar.com

Официальный сайт УЕФА сообщает, что Харьков претендует на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году.

Помимо Харькова, Суперкубок может быть сыгран также в Минске, Хельсинки и Белфасте.

Украина прежде принимала важные футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК Олимпийский. А спустя шесть лет столичная арена приняла финальный матч между Реалом и Ливерпулем в Лиге чемпионов.

На харьковском ОСК Металлист, где и планируют провести Суперкубок УЕФА, проводит свои домашние матчи Шахтер. Также на нем играет свои поединки и сборная Украины.

Документы для оформления заявки на проведение Суперкубка ФФУ должна отправить до 15 февраля 2019 года. А в мае или июне следующего года будет принято решение о месте проведения матча.