Главная Новости Спорт В Харькове может пройти Суперкубок УЕФА
01.11.2018  13:19   

В Харькове может пройти Суперкубок УЕФА

Решение о том, увидит ли Первая столица матчи еврокубка, будет принято в мае-июне 2019 года.


shakhtar.com

Официальный сайт УЕФА сообщает, что Харьков претендует на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году.

Помимо Харькова, Суперкубок может быть сыгран также в Минске, Хельсинки и Белфасте.

Украина прежде принимала важные футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК Олимпийский. А спустя шесть лет столичная арена приняла финальный матч между Реалом и Ливерпулем в Лиге чемпионов.

На харьковском ОСК Металлист, где и планируют провести Суперкубок УЕФА, проводит свои домашние матчи Шахтер. Также на нем играет свои поединки и сборная Украины.

Документы для оформления заявки на проведение Суперкубка ФФУ должна отправить до 15 февраля 2019 года. А в мае или июне следующего года будет принято решение о месте проведения матча.

 

Источник:   УЕФА
 Тэги:  футбол, еврокубок, харьков
 
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