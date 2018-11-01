01.11.2018 15:19

Харьковские паралимпийцы триумфально выступили на чемпионате мира по армспорту

Владимир Мишустин стал чемпионом, а еще пять первостоличных спортсменов - призерами первенства планеты.



//kharkivoda.gov.ua

Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате мира по армспорту



Соревнования среди спортсменов с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Турции.



Участие в них приняли паралимпийцы из 45 стран мира. Украину представляли 23 спортсмена, которые завоевали 6 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. Из них 1 золотая, 7 серебряных и 1 бронзовая были на счету харьковских армрестлеров.



Владимир Мишустин стал чемпионом мира в супертяжелом весе свыше 90кг в борьбе на левой руке.



Вице-чемпионские титулы завоевали:



Анатолий Потемкин (весовая категория - до 70кг) – в борьбе на правой и левой руке;



Олег Аборнев (весовая категория – до 65кг) – в борьбе на правой руке;



Юлия Гадаева (весовая категория - до 65кг) – в борьбе на правой и левой руке;



Анна Судницына (весовая категория - до 70кг) – в борьбе на правой и левой руке.



Бронзовым призером чемпионата в борьбе на левой руке в весовой категории до 65кг стал Вячеслав Хихлов.



Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

