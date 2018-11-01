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01.11.2018  15:19   

Харьковские паралимпийцы триумфально выступили на чемпионате мира по армспорту

Владимир Мишустин стал чемпионом, а еще пять первостоличных спортсменов - призерами первенства планеты.


//kharkivoda.gov.ua

Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате мира по армспорту

Соревнования среди спортсменов с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Турции.

Участие в них приняли паралимпийцы из 45 стран мира. Украину представляли 23 спортсмена, которые завоевали 6 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. Из них 1 золотая, 7 серебряных и 1 бронзовая были на счету харьковских армрестлеров.

Владимир Мишустин стал чемпионом мира в супертяжелом весе свыше 90кг в борьбе на левой руке.

Вице-чемпионские титулы завоевали:

 Анатолий Потемкин (весовая категория - до 70кг) – в борьбе на правой и левой руке;

Олег Аборнев (весовая категория – до 65кг) – в борьбе на правой руке;

Юлия Гадаева (весовая категория - до 65кг) – в борьбе на правой и левой руке;

Анна Судницына (весовая категория - до 70кг) – в борьбе на правой и левой руке.

Бронзовым призером чемпионата в борьбе на левой руке в весовой категории до 65кг стал Вячеслав Хихлов.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  армспорт, паралимпийцы, харьков
 
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