Харьковские паралимпийцы триумфально выступили на чемпионате мира по армспорту

Владимир Мишустин стал чемпионом, а еще пять первостоличных спортсменов - призерами первенства планеты.
Паралимпийцы Харьковщины успешно выступили на чемпионате мира по армспорту
Соревнования среди спортсменов с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Турции.
Участие в них приняли паралимпийцы из 45 стран мира. Украину представляли 23 спортсмена, которые завоевали 6 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. Из них 1 золотая, 7 серебряных и 1 бронзовая были на счету харьковских армрестлеров.
Владимир Мишустин стал чемпионом мира в супертяжелом весе свыше 90кг в борьбе на левой руке.
Вице-чемпионские титулы завоевали:
Анатолий Потемкин (весовая категория - до 70кг) – в борьбе на правой и левой руке;
Олег Аборнев (весовая категория – до 65кг) – в борьбе на правой руке;
Юлия Гадаева (весовая категория - до 65кг) – в борьбе на правой и левой руке;
Анна Судницына (весовая категория - до 70кг) – в борьбе на правой и левой руке.
Бронзовым призером чемпионата в борьбе на левой руке в весовой категории до 65кг стал Вячеслав Хихлов.
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
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