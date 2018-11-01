01.11.2018 18:02

В Харькове пройдет всеукраинский пробег за равенство

Третий ежегодный всеукраинский «Пробег за равенство» пройдет 3 ноября в Харькове.



//runday.org

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Дистанция забега - 5 км. Старт забега - в 10:00.

Сбор участников - у ресторана «Горький парк» (ул. Сумская, 81). Старт и финиш: от ворот парка со стороны ресторана.



Желающим принять участие в пробеге необходимо зарегистрироваться.



С подробной информацией и маршрутом пробега можно ознакомиться здесь.



Пробег одновременно пройдет в 9 городах: Ивано-Франковске, Коломые, Краматорске, Киеве, Львове, Одессе, Северодонецке, Тернополе и Харькове. По словам организаторов, цель пробега - объединить людей и создать сообщество, где все равны и где уважение к каждому и к каждой - высшая ценность.