Главная Новости Спорт В Харькове пройдет всеукраинский пробег за равенство
01.11.2018  18:02   

В Харькове пройдет всеукраинский пробег за равенство

Третий ежегодный всеукраинский «Пробег за равенство» пройдет 3 ноября в Харькове.


//runday.org

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Дистанция забега - 5 км.  Старт забега - в 10:00.

Сбор участников - у ресторана «Горький парк» (ул. Сумская, 81). Старт и финиш: от ворот парка со стороны ресторана.

Желающим принять участие в пробеге необходимо зарегистрироваться.

С подробной информацией и маршрутом пробега можно ознакомиться здесь.

Пробег одновременно пройдет в 9 городах: Ивано-Франковске, Коломые, Краматорске, Киеве, Львове, Одессе, Северодонецке, Тернополе и Харькове. По словам организаторов, цель пробега - объединить людей и создать сообщество, где все равны и где уважение к каждому и к каждой - высшая ценность.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бег, пробег, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Спорт Харьковчане успешно выступили на «Гонке нации», преодолев все препятствия 07.09 Спорт В городе пройдет фестиваль бега «Strong Run» 15.08 Спорт В Молодежном парке пройдут открытые тренировки по бегу
 
 

Видео

В 153-й харьковской школе подсчитывают первые результаты результаты от энергоэффективных технологий
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 