02.11.2018 14:12

Шахтер против Динамо: прогнозы и мнения (ВИДЕО)

Грядет один из главных матчей ноября - между горняками и бело-синими.



sport.ua

В субботу - один из ожидаемых с нетерпением матчей. Супербаталия двух лидирующих клубов нашей страны.

Какова ситуация? Четырнадцатый тур соперники начинают привычно для всех на первом и втором местах.

«Шахтер» опережает «Динамо» на 5 очков. Но разрыв этот время от времени преодолевается.



Поэтому естественно, что донетчанам выгоднее победить и довести разрыв между командами до 8 очков.

Ведь затем надо будет сыграть два очных поединка в рамках второго этапа, по итогам которых можно отыграть только 6 очков. Другими словами, при таком исходе киевляне становятся зависимы от дончан.



Ничья – не самый популярный результат в противостояниях этих коллективов, так как деление очков поровну ровным счетом ничего в положении соперников не поменяет.



Победа же киевлян может сократить разрыв до 2 очков.

Впрочем, это только лает возможность догнать и перегнать, но ничего киевлянам не гарантирует. Такое уже было в украинском чемпионате. Вспомним итоги первенства прошлого года, когда сокращение счета между командами так и не привело к чемпионскому успеху бело-синих.

С другой стороны, «Динамо» понимает, что отступать уже некуда, обязательно необходимо идти ва-банк и побеждать «Шахтер» - это может стать преимуществом киевлян. Тем более, что судя по последним матчам, подопечные Хацкевича ни в чем не уступают лидеру чемпионата.

Важный момент. Sport.ua напоминает о кадровых потерях Шахтера. Много шума наделали дисквалификации нападающего Кайоде и защитника Кадара. Одни посчитали, что умышленный фол и плевок в сторону арбитра не заслуживают вынужденного простоя в три матча, другие требовали более сурового наказания, чтобы остальным неповадно было. Третьи и вовсе на этом основании начали разговоры о переносе игры, чтобы тренерские штабы имели возможность выставить оптимальные составы.



«В нашем составе по-прежнему много травмированных футболистов. Получил повреждение Степаненко, а в кубковом поединке с «Олимпиком» подвернул ногу Фернандо. В общем, с «Динамо» в чемпионате смогут сыграть не все, – признался Паулу Фонсека. – Тайсон хорошо восстанавливается, но все же сложно принять по нему решение на ближайший матч. Марлос тоже под вопросом – его восстановление проходит не так хорошо, как у Тайсона, и он, скорее всего, не примет участия в матче с «Динамо».

В предыдущем туре чемпоната киевляне неожиданно потерпели поражение в Киеве от ФК «Львов», а «Шахтер» на выезде уверенно справился с другим столичным клубом – «Арсеналом-Киев» (3:0). Затем подопечные Паулу Фонсеки в донецком дерби с трудом справились с «Олимпиком», а «Динамо» разобралось в селе Минай с местной командой.



Добавим, что соперники проведут третью «дуэль» в текущем сезоне. В двух предыдущих встречах успех сопутствовал киевлянам, которые дважды с минимальным счетом обыгрывали «горняков» (в Суперкубке и чемпионат.

Как подчеркивает Футбол 24, Паулу Фонсека еще ни разу не обыграл Александра Хацкевича в чемпионате - 4 поражения и ничья с одним забитым голом (с пенальти). До какого-то момента португальца защищали фразой о том, что на титульные матчи (Кубок и Суперкубок) его команда собирается и побеждает, а в УПЛ, мол, все можно решить на дистанции и не стоит воспринимать обычное Классическое поединком года, как это делает Динамо .



Аргумент и так был сомнительным, а после нынешнего Суперкубка вообще потерял всякую актуальность. Если с Фредом, Феррейрой и Бернардом можно было говорить об игре Шахтера вполсилы, то новый состав "горняков" еще не готов обыгрывать Динамо. По крайней мере не был готов еще. Какова ситуация с новыми идеями против Динамо в Фонсеки сейчас - большой вопрос.



Ни один предыдущий матч сезона не мог ответить, ведь с киевлянами Шахтер становится совсем другой командой, где его сильные стороны не работают. Создается впечатление, что Фонсека не готовит ничего особенного на Динамо, пытаясь выехать на классе своих подопечных за рутинными лекалам, но уровень футболистов в бело-синей форме все же требует изюм и новых идей, как и матчи еврокубков.



Шахтер в основном играет с киевлянами первым номером и часто становится на те же грабли. Футбол с позиции силы тройкой атакующих хавбеков Нем-Коваленко-Болбат, когда в опорной зоне не будет травмированного Степаненко (Тараса все же должны поставить на ноги до субботы), рискует превратиться в фиаско. Возможно, стоит воспользоваться ситуацией и подготовить другую тактику, которая немного нивелирует отсутствие ключевых футболистов.



Главный тренер Динамо в сложном положении, однако матч с Шахтером - лучшее, что могло с ним случиться в этот момент. Для Александра Хацкевича это идеальный шанс получить новый кредит доверия у болельщиков.



Команда белорусского специалиста в поединках с Шахтером не просто избегает бездумного "автобуса" на своей половине, а демонстрирует неплохой футбол. Причина не только в удобном стиле игры соперника. Практически в каждом из предыдущих классических Александр Хацкевич принимал интересные решения, которые ставили Шахтер в тупик.



Например, неожиданный выход Шепелева под нападающим с четким заданием выключить из игры Фреда, или появление Корзуна под центрхав, который решил проблему больших разрывов между линиями. Были неудачные эксперименты с Кадар, который после длительного простоя "отвозили" в Кубке, но в целом белорусский тренер ищет козыри, создает их.



Вот и теперь хотелось бы увидеть что-то интересное. Особенно в центре полузащиты, который осенью выглядит хромой неповоротливой и безыдейной структурой. Появление Шапаренко после того, как он ощутимо выделялся на фоне партнеров в Кубке? Возможно.



Наставник Динамо не имеет, что терять - к зиме руководство его вряд ли отправит в отставку. Поражение ничего не изменит (если не говорить серьезно о турнирную таблицу, где разрыв составляет 5 очков), Шахтер со своими проблемами разгром никак оформит, а положительный результат только улучшит отношение болельщиков. Это находка для Хацкевича. Для зрителей также - должно быть интересно.

Свое мнение высказал Капитан полтавской Ворсклы Владимир Чеснаков:



"Не знаю, насколько будут готовы Марлос и Тайсон к игре, но без этих бразильцев оранжево-черным будет очень непросто добиться положительного результата. А в Динамо я бы отметил командную игру. Видно, что футболисты бьются друг за друга.



Шансы 50 на 50, так как эти матчи почти всегда отличаются непредсказуемостью. Правда, последние очные поединки этих команд показали, что когда игровым преимуществом обладает Шахтер, Динамо хватает одного гола, чтобы победить.

Если Динамо результат приносил оборонительный футбол, то зачем бело-синим от него отказываться? Предполагаю, что в этом матче не будет забито много голов. Если я ошибаюсь, и получится открытая игра, то от этого зрители только выиграют", – цитирует Чеснакова издание Команда 1.

Накануне матча "Шахтер" - "Динамо" главный тренер "Руха" Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего поединка. - При всем уважении к Беседину и Кадару, все-таки потери донецкого "Шахтера" более ощутимы. И Тайсон, и Марлос - это лицо донецкого "Шахтера", это лидеры. Мы видели во время игры с "Манчестер Сити", что все-таки этих двух футболистов не хватает. Не хватает скорости, креативных действий в атаке. И эти потери донецкого "Шахтера" - конечно, в пользу "Динамо", - сказал Вирт в эфире телеканала "Футбол 1".

Есть еще одна сторона этого вопроса - минимальный победный результат для киевлян - "не результат".

Глава Федерации футбола Волынской области Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от матча: "Все болельщики Украины будут недовольны. Я сразу говорю Хацкевичу, Лужному, что, если они выиграют снова 1:0, то в Киеве никто удовольствие от этого не получит. Зачем тогда телевидению проявлять интерес к "Динамо" и их расхваливать после бедной-несчастной вымученной победы? Ожидания, собственно, такие у меня: размашистый футбол, игра на атаку, чтобы было много моментов, прострелов, пасов вперед, какие-то индивидуальные действия, а не осторожная игра в одно-два касания, но не вперед, а назад, - приводит слова Кварцяного "Футбол 1".

Напомним статистику поединков команд:

Начиная с 1938 года, насчитывает 179 официальных поединков: 75 пять побед в активе киевлян, 51 - у донетчан, еще 53 встречи завершились вничью. Разница мячей 246:204 в пользу "Динамо".



В чемпионате независимой Украины "Динамо" и "Шахтер" с 1994 года провели 86 игр. У "Шахтера" 32 победы, у "Динамо" - 31, 23 встречи были ничейными. "Горняки" забили 109 мячей, динамовцы - 103. Но не будем забывать и о том, что "золото" национального первенства футболисты столичного клуба выигрывали 15 раз, а "Шахтер" - 11.



В текущем чемпионате УПЛ, как это было и в прошлом, притязания "Шахтера" на победу предпочтительнее - донетчане опережают киевлян на 5 очков в турнирной таблице, их состав выглядит более сбалансированным, а игра более качественной. Есть,однако, один немаловажный тренерский нюанс. Наставник "Динамо" Александр Хацкевич ни разу не проигрывал своему визави из "Шахтера" Паулу Фонсеке в чемпионате Украины - четыре победы и одна ничья.



По мению букмекеров фаворит матча - Шахтер.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится 3 октября, начало в 17:00.