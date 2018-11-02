02.11.2018 16:16

Харьковские борцы завоевали золото, серебро и бронзу чемпионата Украины

Харьковчане Руслан Абдиев, Ариф Асгари, Георгий Беленский, Станислав Денисенко и Михаил Вишневецкий стали призерами национального первенства по греко-римской борьбе.



kharkivoda.gov.ua

Харьковские борцы успешно выступили на чемпионате Украины по греко-римской борьбе, проходившем в Харькове.



Участие в соревнованиях по греко-римской борьбе среди кадетов приняли 278 спортсменов из 20 регионов, а по их итогам сборная Харьковщины завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.



Чемпионом Украины в весовой категории до 60кг стал Руслан Абдиев, а серебряным призером в весе до 65кг - Ариф Асгари.



Бронзовые медали получили: Георгий Беленский и Станислав Денисенко (оба: весовая категория - до 71кг) и Михаил Вишневецкий (весовая категория - до 110 кг).



В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за борцами Киевской области, а замкнула тройку лучших сборная Ровенской области.



Эти соревнования стали одним из этапов формирования и подготовки сборной Украины среди кадетов для участия в международных соревнованиях 2019 года. Основными стартами в следующем году в этой возрастной категории станут чемпионаты Европы и мира. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.