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02.11.2018  18:03   

Зарядки с чемпионами спорта пройдут в Лесопарке и на Салтовке

В субботу, 3 ноября, в 9.30 в двух районах Харькова пройдут открытые спортивные тренировки.


// city.kharkov.ua

В рамках тренировки пройдет легкая пробежка и зарядка. Поучаствовать в спортивном мероприятии могут все желающие. 

Сбор участников -  возле «Велодома» в Лесопарке (ул. Белгородское шоссе, 7-а) и у ледового дворца «Салтовский лед» (ул. Тракторостроителей, 55-б).

В мероприятии примет участие мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион Украины, участник Паралимпийских игр Денис Никулин.

Напомним, при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта продолжается проведение открытых спортивных тренировок в районах Харькова для харьковчан и гостей города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зарядка, чемпион, открытая тренировка, харьков
 
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