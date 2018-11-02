Зарядки с чемпионами спорта пройдут в Лесопарке и на Салтовке

В субботу, 3 ноября, в 9.30 в двух районах Харькова пройдут открытые спортивные тренировки.
В рамках тренировки пройдет легкая пробежка и зарядка. Поучаствовать в спортивном мероприятии могут все желающие.
Сбор участников - возле «Велодома» в Лесопарке (ул. Белгородское шоссе, 7-а) и у ледового дворца «Салтовский лед» (ул. Тракторостроителей, 55-б).
В мероприятии примет участие мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион Украины, участник Паралимпийских игр Денис Никулин.
Напомним, при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта продолжается проведение открытых спортивных тренировок в районах Харькова для харьковчан и гостей города.
Мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Запомните даже самые невероятные идеи, чтобы потом воспользоваться.
С субботы облака затянут небо, и пасмурная погода будет все выходные. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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