02.11.2018 18:03

Зарядки с чемпионами спорта пройдут в Лесопарке и на Салтовке

В субботу, 3 ноября, в 9.30 в двух районах Харькова пройдут открытые спортивные тренировки.



// city.kharkov.ua

В рамках тренировки пройдет легкая пробежка и зарядка. Поучаствовать в спортивном мероприятии могут все желающие.



Сбор участников - возле «Велодома» в Лесопарке (ул. Белгородское шоссе, 7-а) и у ледового дворца «Салтовский лед» (ул. Тракторостроителей, 55-б).



В мероприятии примет участие мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион Украины, участник Паралимпийских игр Денис Никулин.



Напомним, при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта продолжается проведение открытых спортивных тренировок в районах Харькова для харьковчан и гостей города.