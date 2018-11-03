03.11.2018 11:21

Президент ФФУ объяснил, почему для заявки на проведение Суперкубка УЕФА 2021 выбрали именно Харьков

По мнению Певелко, у Харькова отличная история проведения еврокубковых матчей.



://football.ua

«После такого прекрасного проведения финала Лиги чемпионов в Киеве Федерация футбола Украины поставила такую цель - проведение одного из финалов еврокубков в Украине. Очень приятно, что именно Харьков был выбран для подачи заявки на 2021-й год для проведения Суперкубка УЕФА.

В Харькове хорошая история проведения международных матчей: Лиги чемпионов, где играет Шахтер, сборной Украины. Харьков показал очень хорошую организацию, очень теплый прием для всех болельщиков и для команд, которые приезжают играть в Харьков. И, конечно же, атмосфера стадиона в Харькове, которую создают харьковчане и украинские болельщики, которые приезжают на матчи, убеждает в правильности выбора подачи заявки на проведение Суперкубка именно в Харькове. Это будет изюминка УЕФА, что именно в Харькове пройдет Чемпионат 2021-го года.

Плюс мы знаем, насколько и сборная, и главный тренер нашей главной команды любит проводить собрания и матчи именно в Харькове. Я думаю, что это хорошая оценка, когда есть синергия работы областной команды во главе с губернатором. И, конечно же, футболисты, все футбольные функционеры видят, насколько команда Харьковской области, ее руководство отрабатывает все организационные вопросы во время матчей сборной, Лиги чемпионов или финала Кубка. Это видно по результатам» , - сказал Павелко в эфире телеканала «Футбол 1».