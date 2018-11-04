04.11.2018 11:36

«Шахтер» выцарапал победу у «Динамо» в харьковском футбольном дерби (ФОТО)

Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» (2: 1) в центральном поединке 14-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.



://www.ukrinform.ua

Мячи на харьковском ОСК «Металлист» забили: Жуниор Мораес (54-я минута) и Виктор Коваленко (90 + 5) - у донетчан; Николай Шапаренко (44) - у киевлян, сообщает Укринформ.

На 90 + 2 минуте с поля удален Томаш Кендзера ( "Динамо").

Встреча в качестве главного арбитра обслуживал 38-летний Виталий Романов из Днепра. Лайнсмены - Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков), четвертый рефери - Анатолий Абдула (Харьков).

Таким образом, «горняки» увеличили преимущество над динамовцами до 8-ми очков в турнирной таблице. Всего же за годы независимости Украины «Шахтер» и «Динамо» с 1994 года провели 87 игр. У «Шахтера» 33 победы, в «Динамо» - 31 23 встречи принесли ничейный результат. «Горняки» забили 111 мячей, динамовцы - 104. Вместе с тем, «золото» национального первенства футболисты столичного клуба выигрывали 15 раз, а «Шахтер» - 11.