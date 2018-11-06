06.11.2018 12:19

Триумф харьковских велогонщиков на чемпионате Украины

Спортсмены Первой столицы привезли домой три десятка медалей, половина из который- высшего достоинства.



kharkivoda.gov.ua

Соревнования на треке в олимпийских и неолимпийских видах программы состоялись во Львове.



Чемпионат собрал около 250 спортсменов из разных областей страны. Харьковские велосипедисты завоевали на львовском треке 15 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград



Победителями и призерами соревнований стали:



Среди мужчин:



- Владислав Денисенко – 1-е место (спринт) и 1-е место (кейрин);



- Олег Бородин и Владислав Денисенко – 1-е место в командном спринте в составе объединенной команды;



- Олег Бородин - 3-е место (кейрин) и 3-е место (спринт);



- Максим Лучин – 3-е место (скетч) и 3-е место (мэдисон).



Среди юниоров:



- Егор Коробов, Михаил-Ярослав Дудко, Богдан Данильчук – 1-е место (командный спринт);



- Татьяна Зарванская и Алла Белецкая – 1-е место (командный спринт);



- Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Игорь Швайка – 3-е место в командных гонках преследования.



Среди юношей и девушек:



- Богдан Данильчук – 1-е место в командных гонках преследования в составе объединенной команды, 1-е место (спринт), 1-е место (скетч) и 1-е место (кейрин);



- Егор Коробов – 2-е место (спринт) и 2-е место (кейрин);



- Алла Белецкая – 1-е место (спринт), 1-е место (кейрин), 3-е место (темпо), 2-е место (мэдисон);



- Татьяна Зарванская - 2-е место (кейрин) и 2-е место (мэдисон);



- Алла Белецкая, Татьяна Зарванская, Диана Власенкова, Малицкая Лидия – 3-е место в командных гонках преследования.



Младшие юноши:



- Егор Кравченко, Даниил Кириченко, Валентин Кабашный - 1-е место (командный спринт);



- Валентин Кабашный - 1-е место (спринт), 1-е место (темпо) и 1-е место (групповые гонки);



- Даниил Кириченко - 2-е место (спринт), 3-е место (темпо) и 3-е место (групповая гонка).



Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.