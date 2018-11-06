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06.11.2018  12:19   

Триумф харьковских велогонщиков на чемпионате Украины

Спортсмены Первой столицы привезли домой три десятка медалей, половина из который- высшего достоинства.


kharkivoda.gov.ua

Соревнования на треке в олимпийских и неолимпийских видах программы состоялись во Львове.

Чемпионат собрал около 250 спортсменов из разных областей страны. Харьковские велосипедисты завоевали на львовском треке 15 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград

Победителями и призерами соревнований стали:

Среди мужчин:

- Владислав Денисенко – 1-е место (спринт) и 1-е место (кейрин);

- Олег Бородин и Владислав Денисенко – 1-е место в командном спринте в составе объединенной команды;

- Олег Бородин - 3-е место (кейрин) и 3-е место (спринт);

- Максим Лучин – 3-е место (скетч) и 3-е место (мэдисон).

Среди юниоров:

- Егор Коробов, Михаил-Ярослав Дудко, Богдан Данильчук – 1-е место (командный спринт);

- Татьяна Зарванская и Алла Белецкая – 1-е место (командный спринт);

- Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Игорь Швайка – 3-е место в командных гонках преследования.

Среди юношей и девушек:

- Богдан Данильчук – 1-е место в командных гонках преследования в составе объединенной команды, 1-е место (спринт), 1-е место (скетч) и 1-е место (кейрин);

- Егор Коробов – 2-е место (спринт) и 2-е место (кейрин);

- Алла Белецкая – 1-е место (спринт), 1-е место (кейрин), 3-е место (темпо), 2-е место (мэдисон);

- Татьяна Зарванская - 2-е место (кейрин) и 2-е место (мэдисон);

- Алла Белецкая, Татьяна Зарванская, Диана Власенкова, Малицкая Лидия – 3-е место в командных гонках преследования.

Младшие юноши:

- Егор Кравченко, Даниил Кириченко, Валентин Кабашный - 1-е место (командный спринт);

- Валентин Кабашный - 1-е место (спринт), 1-е место (темпо) и 1-е место (групповые гонки);

- Даниил Кириченко - 2-е место (спринт), 3-е место (темпо) и 3-е место (групповая гонка).

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, чемпионы и призеры, харьков
 
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