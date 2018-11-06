Триумф харьковских велогонщиков на чемпионате Украины

Спортсмены Первой столицы привезли домой три десятка медалей, половина из который- высшего достоинства.
Соревнования на треке в олимпийских и неолимпийских видах программы состоялись во Львове.
Чемпионат собрал около 250 спортсменов из разных областей страны. Харьковские велосипедисты завоевали на львовском треке 15 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград
Победителями и призерами соревнований стали:
Среди мужчин:
- Владислав Денисенко – 1-е место (спринт) и 1-е место (кейрин);
- Олег Бородин и Владислав Денисенко – 1-е место в командном спринте в составе объединенной команды;
- Олег Бородин - 3-е место (кейрин) и 3-е место (спринт);
- Максим Лучин – 3-е место (скетч) и 3-е место (мэдисон).
Среди юниоров:
- Егор Коробов, Михаил-Ярослав Дудко, Богдан Данильчук – 1-е место (командный спринт);
- Татьяна Зарванская и Алла Белецкая – 1-е место (командный спринт);
- Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко, Игорь Швайка – 3-е место в командных гонках преследования.
Среди юношей и девушек:
- Богдан Данильчук – 1-е место в командных гонках преследования в составе объединенной команды, 1-е место (спринт), 1-е место (скетч) и 1-е место (кейрин);
- Егор Коробов – 2-е место (спринт) и 2-е место (кейрин);
- Алла Белецкая – 1-е место (спринт), 1-е место (кейрин), 3-е место (темпо), 2-е место (мэдисон);
- Татьяна Зарванская - 2-е место (кейрин) и 2-е место (мэдисон);
- Алла Белецкая, Татьяна Зарванская, Диана Власенкова, Малицкая Лидия – 3-е место в командных гонках преследования.
Младшие юноши:
- Егор Кравченко, Даниил Кириченко, Валентин Кабашный - 1-е место (командный спринт);
- Валентин Кабашный - 1-е место (спринт), 1-е место (темпо) и 1-е место (групповые гонки);
- Даниил Кириченко - 2-е место (спринт), 3-е место (темпо) и 3-е место (групповая гонка).
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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