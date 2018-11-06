06.11.2018 18:16

Харьковчанин стал бронзовым призером домашнего чемпионата Украины по игре Го

Фестиваль по интеллектуальным видам спорта «Интеллиада» и чемпионат Украины среди детей и юношей по игре Го прошли 3-4 ноября в Харькове.



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Фестиваль посетило около 1,5 тыс. детей с родителями. «Интеллиада» прошла в форме ярмарки, на которой можно было познакомиться с интеллектуальными видами спорта и поиграть в них, получить квалифицированные советы от мастеров спорта, узнать о работе детских развивающих литературных, математических, научных и других клубов. Кроме того, для фестиваля каждая организация подготовила программу с тремя уровнями сложности, за выполнение которой дети получали «идеи», которые обменивали на призы.



Чемпионат Украины по игре Го в Харькове провели впервые. В нем приняли участие более 80 спортсменов. По итогам соревнований, в категории до 9 лет первое место занял Даниил Петрик (Ровно), второе - Анна Забигайло (Киев), а третье - Никита Узких (Харьков). В категория до 12 лет победу одержал Всеволод Овсиенко (Киев), «серебряным» призером стала Анна Мельник, а «бронзовым» - Дмитрий Стефанович (Ровно).



В категории до 16 лет первое место заняла Илона Редила, второе - Назар Бережняк, а третье - Полина Крушельницкая. Все они представляли Ровно, где находится одна из сильнейших школ Украины по игре Го.



В категории до 20 лет чемпионом Украины среди юниоров и юношей стал Георгий Шередеко (Киев), второй - Ника Петрашевская (Киев), а третье место занял Максим Бережняк (Ровно).



Мероприятия прошли при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.



Справка. Го - логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. В игру играют два игрока, один из которых получает черные камни, другой - белые. Суть игры - покрыть на игровой доске камнями своего цвета большую, чем противник, территорию.



«Интеллиада» - детская спортивно-интеллектуальная ярмарка, цель которой - познакомить родителей и детей с ведущими направлениями по развитию детского интеллекта и найти для ребенка новое увлечение. Проходит в Харькове ежегодно. В этом году фестиваль прошел в третий раз.