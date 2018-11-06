06.11.2018 18:49

В Первой столице стартует культурный проект «Под звездой Пинзеля»

Презентация проекта пройдет 8 ноября в Центральной городской библиотеке им. В. Белинского.



city.kharkov.ua

Презентация проекта «Под звездой Пинзеля. Барочное искусство и наряды эпохи» на востоке Украины» состоится 8 ноября в Центральной городской библиотеке им. В. Белинского (ул. Данилевского, 34).



По словам организаторов, проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда с 5 по 19 ноября в 7 городах четырех областей Украины: Сумской, Донецкой, Харьковской и Луганской. Его цель - популяризация материального и нематериального культурного наследия как уникальных явлений истории и культуры, демонстрация образцов классического и народного искусства, отражающего национальную историю, культуру, традиции.



Проведение презентационных мероприятий в семи городах четырех областей на востоке Украины в форме двухдневной выставки-презентации соединит классическое барочное искусство конца 18-го начала 19-го века, представленное творчеством Иоанна Георга Пинзеля, и традиционное народное искусство, представленное аутентичными костюмами и бытовыми вещами украинцев конца 19-го начала 20-го века.



Так, в ходе мероприятия будут продемонстрированы документальные фильмы и видеосюжеты, пройдет выставка-экспозиция работ современных художников Тернопольской области на Пинзелееведческую тематику. Также в рамках проекта будет представлена экспозиция слобожанского классического костюма из коллекции Харьковского исторического музея и будут презентованы слобожанские вышиванки.



Начало мероприятия – в 16:00.



Перед этим, в 11:00 в библиотеке состоится пресс-конференция, посвященная открытию проекта. В ней примет участие руководитель проекта «Под звездой Пинзеля» Наталья Волощук.