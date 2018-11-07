07.11.2018 11:35

Имя харьковского спортсмена внесли во Всемирный зал славы (ФОТО)

Имя уникального харьковского пловца Вадима Куценко включено в Зал славы Всемирных игр для ветеранов (The Huntsman World Senior Games).



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Церемония прошла 10 октября в Сент-Джордже (штат Юта, США).

В этом году в Зал славы были введены имя десяти спортсменов, в том числе двух украинцев – пловца Вадима Куценко и боксера Виталия Кличко. До этого в Зал славы были внесены имена девяти украинских спортсменов - ватерполиста из Харькова Алексея Баркалова, гимнастов Игоря Коробчинского и Лилии Подкопаевой, легкоатлета Сергея Бубки и других. Фактически Вадим Куценко - второй человек из Харькова, который удостоился такой чести.

Вадим Куценко получил сертификат участника Зала славы и хрустальный глобус с символикой организации. Стенд с его именем, фото и перечислением заслуг теперь находится в Зале славы Всемирных игр для ветеранов.

Организаторы игр подготовили поздравительные письма на имя президента Петра Порошенко и руководства муниципальных органов власти.

«Мне повезло с видом спорта: для пловцов проводятся соревнования среди ветеранов. Счастлив, что у меня есть возможность продлить свое спортивное долголетие. Я буду плавать, сколько смогу, я хочу плавать до 100 лет», - говорит Куценко.

Спортсмен также отметил, что, к сожалению, ни государство, ни местная власть никак не помогают ему в организации поездок, хотя представительство страны на таком уровне должно заинтересовать чиновников. Кроме того, его пример может вдохновить тысячи людей вести здоровый образ жизни, что тоже служит интересам государства.

Пловец также принял участие во Всемирных играх для ветеранов. По словам Куценко, он заявлялся на 7 дистанций и привез с соревнований полный комплект медалей. На пяти из дистанций спортсмен выиграл «золото», на двух оставшихся – «серебро» и «бронзу».

В ближайших планах спортсмена - участие во Всемирных играх сеньоров, который пройдут в начале декабря в Мексике. Там спортсмен планирует состязаться на шести дистанциях.

Подробнее о Вадиме Куценко можно прочитать здесь.

Справка SQ. Вадим Куценко – 1945 года рождения. Начал заниматься плаванием в 10 лет. До 14 лет входил в юношескую сборную СССР, потом перешел в водное поло, в 20 лет снова вернулся в плавание. В 1991 году, в 46-летнем возрасте, начал принимать участие в международных соревнованиях категории masters. За это время принял участие в 115 международных соревнований в категории masters, выиграл на них 540 медалей, из них 361 – золотые. На Всемирных играх для ветеранов (The Huntsman World Senior Games) – завоевал 63 золотые медали, поставил 25 рекордов.

The Huntsman World Senior Games – всемирные игры для ветеранов. Проводятся ежегодно с 1987 года. Турнир был открыт по инициативе Дейзи и Джона Моргана-младшего. Многолетним спонсором соревнований является корпорация Huntsman.

В рамках игр проводятся состязания по разным видам спорта для мужчин и женщин старше 50 лет. Идеология игр – «Хорошее здоровье и физподготовка должны быть образом жизни, а не случайным хобби». Игры проводятся ежегодно в течение двух недель октября. На соревнования съезжаются сотни спортсменов из разных частей света.

Зал славы The Huntsman World Senior Games открыт, чтобы засвидетельствовать почтение и обеспечить признание тем людям, которые внесли исключительный вклад в историю игр. В их числе - спортсмены, волонтеры, спонсоры и распространители информации об играх. Стремясь сохранить доверие к этой награде, Комитет по приему в Зал славы очень осторожен в процессе отбора кандидатов.