07.11.2018 14:11

Прыжки в воду. Золотой дубль юного харьковчанина в Германии

Турнир проходил в Ахене.



kharkivoda.gov.ua

С 1 по 4 ноября в городе Ахен состоялся международный юношеский турнир по прыжкам в воду 6th Inernational Ulla-Klinger-Cup, две золотые медали которого завоевал харьковчанин.



Владислав Климко занял первое место в соревнованиях среди юношей группы «С» на трамплине 3 метра, а также получил золотую медаль в синхронных прыжках на трамплине 3 метра вместе с воспитанником харьковской школы прыжков в воду Даниилом Аванесовым, который сейчас представляет Киев.



Всего на этом турнире сборная Украины завоевала 10 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые медали и заняла первое общекомандное место.