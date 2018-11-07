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07.11.2018  14:11   

Прыжки в воду. Золотой дубль юного харьковчанина в Германии

Турнир проходил в Ахене.


kharkivoda.gov.ua

С 1 по 4 ноября в городе Ахен состоялся международный юношеский турнир по прыжкам в воду 6th Inernational Ulla-Klinger-Cup, две золотые медали которого завоевал харьковчанин.

Владислав Климко занял первое место в соревнованиях среди юношей группы «С» на трамплине 3 метра, а также получил золотую медаль в синхронных прыжках на трамплине 3 метра вместе с воспитанником харьковской школы прыжков в воду Даниилом Аванесовым, который сейчас представляет Киев.

Всего на этом турнире сборная Украины завоевала 10 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые медали и заняла первое общекомандное место.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  прыжки в волу, чемпион турнира, харьков
 
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