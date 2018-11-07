Прыжки в воду. Золотой дубль юного харьковчанина в Германии

Турнир проходил в Ахене.
С 1 по 4 ноября в городе Ахен состоялся международный юношеский турнир по прыжкам в воду 6th Inernational Ulla-Klinger-Cup, две золотые медали которого завоевал харьковчанин.
Владислав Климко занял первое место в соревнованиях среди юношей группы «С» на трамплине 3 метра, а также получил золотую медаль в синхронных прыжках на трамплине 3 метра вместе с воспитанником харьковской школы прыжков в воду Даниилом Аванесовым, который сейчас представляет Киев.
Всего на этом турнире сборная Украины завоевала 10 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые медали и заняла первое общекомандное место.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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