Харьковские кикбоксеры - сильнейшие на чемпионате мира

На итальянском первенстве планеты представители Первой столицы Анастасия Арцт, Дарья Криванич, Ярослав Осетров и Станислав Судоплатов стали чемпионами, а Андрей Боцман - завоевал бронзу.
Чемпионат мира по кикбоксингу WTKA прошел с 31 октября по 4 ноября в городе Марина-ди-Каррара (Италия).
В нем приняли участие 4,7 тыс. спортсменов из 94 стран.
В сборную команду Украины вошли пять кикбоксеров из Харькова, и все они выиграли медали.
Так, среди юниоров Анастасия Арцт (КДЮСШ №6) заняла первое место в разделе фул-лоу в весовой категории до 48 кг, а Дарья Криванич (КДЮСШ №6) - в лайт лоу в категории до 55 кг. Ярослав Осетров (КДЮСШ №6) выиграл золотую медаль в разделе фул в категории до 63 кг, а Станислав Судоплатов (Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «ХАИ») - в разделе фул в категории до 67 кг.
Среди мужчин Андрей Боцман, представлявший Харьковский национальный университет радиоэлектроники, занял третье место в разделе лайт в весовой категории до 74 кг.
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