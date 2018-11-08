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08.11.2018  15:49   

Харьковские бадминтонисты эффектно выступили на всеукраинском турнире

Завоевав 17 наград первостоличники, в том числе заняли весь пьедестал почета в двух категориях.


//kharkivoda.gov.ua

Всеукраинские соревнования памяти Александра Макарова состоялись в городе Днепр. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Участие в турнире приняли 132 спортсмена из Украины и Молдовы. Медали были разыграны в двух возрастных группах: 2001 и 2004 год рождения. По итогам турнира на счету харьковчан было 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

В старшей возрастной группе в женской одиночной категории харьковские бадминтонистки разделили между собой все медали. Победу праздновала Полина Бугрова, Мария Столяренко завоевала серебряную медаль, а София Демиденко - бронзовую.

В женской парной категории золотую медаль получили Мария Столяренко и Варвара Фролова. Еще один харьковский дуэт - Яна Собко и Варвара Тишенинова - заняли третье место.

В смешанной парной категории победу завоевали Мария Столяренко и Олег Амосов из Днепра, этот дуэт переиграл в финале Полину Бугрову и одессита Николая Козубенко.

В младшей возрастной группе в женской одиночной категории весь пьедестал был за харьковчанками. Золотую медаль завоевала Евгения Кантемир, серебряную - София Лаврова, а Варвара Фролова стала бронзовым призером.

В соревнованиях среди юношей в младшей группе Евгений Столовый завоевал золотую медаль в одиночной категории, серебряную - в парной с другим харьковчанином Алексеем Титовым, а также получил «золото» в смешанной категории вместе со спортсменкой из Днепра Ольгой Тихорской.

Кроме того, в смешанной парной категории Варвара Фролова и Никита Еременко из Днепра заняли второе место, а Евгения Кантемир с Егором Леонтьевым из Днепра - третье.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, победители и призеры, харьков
 
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