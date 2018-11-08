08.11.2018 15:49

Харьковские бадминтонисты эффектно выступили на всеукраинском турнире

Завоевав 17 наград первостоличники, в том числе заняли весь пьедестал почета в двух категориях.



//kharkivoda.gov.ua

Всеукраинские соревнования памяти Александра Макарова состоялись в городе Днепр. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.



Участие в турнире приняли 132 спортсмена из Украины и Молдовы. Медали были разыграны в двух возрастных группах: 2001 и 2004 год рождения. По итогам турнира на счету харьковчан было 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.



В старшей возрастной группе в женской одиночной категории харьковские бадминтонистки разделили между собой все медали. Победу праздновала Полина Бугрова, Мария Столяренко завоевала серебряную медаль, а София Демиденко - бронзовую.



В женской парной категории золотую медаль получили Мария Столяренко и Варвара Фролова. Еще один харьковский дуэт - Яна Собко и Варвара Тишенинова - заняли третье место.



В смешанной парной категории победу завоевали Мария Столяренко и Олег Амосов из Днепра, этот дуэт переиграл в финале Полину Бугрову и одессита Николая Козубенко.



В младшей возрастной группе в женской одиночной категории весь пьедестал был за харьковчанками. Золотую медаль завоевала Евгения Кантемир, серебряную - София Лаврова, а Варвара Фролова стала бронзовым призером.



В соревнованиях среди юношей в младшей группе Евгений Столовый завоевал золотую медаль в одиночной категории, серебряную - в парной с другим харьковчанином Алексеем Титовым, а также получил «золото» в смешанной категории вместе со спортсменкой из Днепра Ольгой Тихорской.



Кроме того, в смешанной парной категории Варвара Фролова и Никита Еременко из Днепра заняли второе место, а Евгения Кантемир с Егором Леонтьевым из Днепра - третье.