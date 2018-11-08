08.11.2018 17:19

Каратэ. Харьковчане - чемпионы и призеры Кубка области (ФОТО)

Сильнейшие харьковские бойцы сошлись на региональном турнире.



//kharkivoda.gov.ua

Традиционно в соревнованиях приняли участие спортсмены всех возрастных групп - от 6 до 35 лет и старше, которые разыграли медали в трех разделах: «кумитэ», «ката» и «котен-ката».



В Школе высшего спортивного мастерства состоялся Кубок Харьковской области по каратэ JKS, который стал одним из этапов подготовки к Кубку Украины, который Харьков будет принимать в конце месяца.



Проверить свои силы накануне одного из главных стартов в календаре украинского каратэ JKS собрались 285 участников из клубов Харькова и районов области, а также гости из Сум и Славянска.



По итогам соревнований победу в командном зачете завоевали каратисты харьковского клуба «Тора», на счету которых было более 20 медалей различного достоинства. Второе место завоевали гости из Славянска Донецкой области - клуб Black Belt. Замкнули тройку лучших спортсмены харьковского клуба «Феникс».



В личных соревнованиях высокие результаты показали представители клуба «Тора» Анастасия Бойко (девушки, возрастная категория - 16-17 лет), которая уверенно победила в разделах «ката» и «кумитэ», Юлия Девиченко, которая завоевала золотые медали во всех трех разделах среди девушек 14-15 лет, а также Ярослав Юрчик, выиграв соревнования в «кумитэ» среди юношей 10-11 лет.



Как отметил президент Харьковской областной ассоциации каратэ JKS, Заслуженный тренер Украины Владимир Караван, для многих спортсменов Кубок области был последним турниром в 2018 году. Ведущие спортсмены области еще примут участие в Кубке Украины, который 27 ноября также состоится в Харькове. Именно национальный Кубок станет итоговым соревнованием в этом году для представителей традиционного каратэ JKS в Украине.



«Для харьковских каратистов год выдался не очень тяжелым, ведь серьезных турниров почти не было. Следующий 2019 год будет насыщен событиями, а главным станет чемпионат мира, который в сентябре состоится в Ирландии», - рассказывают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.