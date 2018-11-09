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09.11.2018  10:26   

Маргарита Захарова - бронзовый призер чемпионата Украины по болдерингу

В Никополе Днепропетровской области состоялся чемпионат Украины по скалолазанию в дисциплине «болдеринг», «бронзу» на котором завоевала харьковская спортсменка.


// ХОГА
В соревнованиях среди женщин Маргарита Захарова замкнула призовую тройку, уступив лишь спортсменкам из Днепропетровской области Евгении Казбековой и Ольге Кулиш, которые, соответственно, заняли первое и второе место.

Еще две харьковчанки - Даниэла Попова и Валерия Мищенко - заняли пятое и шестое места.

В соревнованиях среди мужчин лучший среди харьковских скалолазов результат показал Артем Манякин и занял шестое место. Чемпионом среди мужчин стал киевлянин Сергей Топишко.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  скалолазанье, харьков
 
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