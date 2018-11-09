Маргарита Захарова - бронзовый призер чемпионата Украины по болдерингу

09.11.2018 10:26

В Никополе Днепропетровской области состоялся чемпионат Украины по скалолазанию в дисциплине «болдеринг», «бронзу» на котором завоевала харьковская спортсменка.

В соревнованиях среди женщин Маргарита Захарова замкнула призовую тройку, уступив лишь спортсменкам из Днепропетровской области Евгении Казбековой и Ольге Кулиш, которые, соответственно, заняли первое и второе место.

Еще две харьковчанки - Даниэла Попова и Валерия Мищенко - заняли пятое и шестое места.

В соревнованиях среди мужчин лучший среди харьковских скалолазов результат показал Артем Манякин и занял шестое место. Чемпионом среди мужчин стал киевлянин Сергей Топишко.