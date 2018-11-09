Маргарита Захарова - бронзовый призер чемпионата Украины по болдерингу

В Никополе Днепропетровской области состоялся чемпионат Украины по скалолазанию в дисциплине «болдеринг», «бронзу» на котором завоевала харьковская спортсменка.
Еще две харьковчанки - Даниэла Попова и Валерия Мищенко - заняли пятое и шестое места.
В соревнованиях среди мужчин лучший среди харьковских скалолазов результат показал Артем Манякин и занял шестое место. Чемпионом среди мужчин стал киевлянин Сергей Топишко.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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