09.11.2018 17:25

Харьковчанка Ирина Попова – вице чемпион мира по велоспорту МТБ в гонке ЭЛИМИНАТОР (ФОТО)

Об этом сообщила на своей странице Федерация Велосипедистов Харьковской Области



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Ирина победила в пятом этапе Кубка мира в гонке элиминатор, которая проходила 16 сентября в немецком городе Винтерберг.

Спортсменка успешно прошла квалификацию, продемонстрировав третий результат, а затем победила в полуфинальном и финальном заездах. Ирина Попова опередила на 3 секунды норвежку Ингрид Якобсен, которая сейчас является лидером общего зачета Кубка мира. Третье место заняла шведка Эла Холмегард.

Победа в Германии принесла Ирине Поповой 30 рейтинговых очков и вернула спортсменку на второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.

Далее 23 сентября в бельгийском Антверпене харьковчанка удержала результат.

И вот, 9 ноября, под занавес сезона, Ирина Попова преподнесла подарок всем любителям профессионального спорта не только Харьков но и всей Украины.