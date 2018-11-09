Харьковчанка Ирина Попова – вице чемпион мира по велоспорту МТБ в гонке ЭЛИМИНАТОР (ФОТО)

Об этом сообщила на своей странице Федерация Велосипедистов Харьковской Области
Ирина победила в пятом этапе Кубка мира в гонке элиминатор, которая проходила 16 сентября в немецком городе Винтерберг.
Спортсменка успешно прошла квалификацию, продемонстрировав третий результат, а затем победила в полуфинальном и финальном заездах. Ирина Попова опередила на 3 секунды норвежку Ингрид Якобсен, которая сейчас является лидером общего зачета Кубка мира. Третье место заняла шведка Эла Холмегард.
Победа в Германии принесла Ирине Поповой 30 рейтинговых очков и вернула спортсменку на второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.
Далее 23 сентября в бельгийском Антверпене харьковчанка удержала результат.
И вот, 9 ноября, под занавес сезона, Ирина Попова преподнесла подарок всем любителям профессионального спорта не только Харьков но и всей Украины.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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