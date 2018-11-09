Главная Новости Спорт Харьковчанка Ирина Попова – вице чемпион мира по велоспорту МТБ в гонке ЭЛИМИНАТОР (ФОТО)
09.11.2018  17:25   

Харьковчанка Ирина Попова – вице чемпион мира по велоспорту МТБ в гонке ЭЛИМИНАТОР (ФОТО)

Об этом сообщила на своей странице Федерация Велосипедистов Харьковской Области


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Ирина  победила в пятом этапе Кубка мира в гонке элиминатор, которая проходила 16 сентября в немецком городе Винтерберг.

Спортсменка успешно прошла квалификацию, продемонстрировав третий результат, а затем победила в полуфинальном и финальном заездах. Ирина Попова опередила на 3 секунды норвежку Ингрид Якобсен, которая сейчас является лидером общего зачета Кубка мира. Третье место заняла шведка Эла Холмегард.

Победа в Германии принесла Ирине Поповой 30 рейтинговых очков и вернула спортсменку на второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.

Далее 23 сентября в бельгийском Антверпене харьковчанка удержала результат.

И вот, 9 ноября, под занавес сезона, Ирина Попова преподнесла подарок всем любителям профессионального спорта не только Харьков но и всей Украины. 

Источник:   Федерация Велосипедистов Харьковской Области
 Тэги:  велоспорт, харьков, мтб, чемпион, ирина попова
 
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