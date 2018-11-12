Лучшей теннисисткой октября в мире стала Элина Свитолина

Первая ракетка Украины и четвертая ракета мир одержала победу в номинации «Игрок месяца» на сайте WTA.
Номинации «Игрок месяца» на сайте Женской теннисной ассоциации была представлена четырься спортсменками. Вместе с Элиной Свитолиной были представлены теннисистки Слоан Стивенс (США), Арина Соболенко (Беларусь) и Каролин Возняцки (Дания).
В итоге за харьковчанку отдали наибольшее количество голосов
Отметим, в октябре харьковчанка выступила в серии турниров в Пекине, Гонконге и Сингапуре, где одержала победу в Итоговом чемпионате WTA.
Напомним, воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина в ноябре стала заслуженным мастером спорта Украины. Удостоверение о награждении почетным званием 6 ноября ей вручил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
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