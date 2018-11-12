12.11.2018 16:19

В Харькове начинаются схватки сильнейших боксеров страны

Сегодня - регистрация участников Чемпионата Украины.



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Чемпионат Украины по боксу среди мужчин проходит с 12 по 18 ноября во Дворце спорта «Локомотив» (ул. Большая Панасовская, 90).

По результатам боев будет сформирован состав национальной сборной Украины, которая примет участие в квалификационных стартах перед Олимпийскими играми 2020 года.

Сегодня, 12 ноября - регистрация участников и официальная церемония жеребьевки; завтра, 13 ноября, - официальная церемония открытия и предварительные поединки; 14 ноября - предварительные поединки; 15 ноября - четвертьфинальные бои; 17 ноября – полуфиналы; 18 ноября - финальные бои, официальная церемония закрытия, награждение победителей и призеров чемпионата Украины.

Ежедневно программа поединков будет разделена на две программы: дневные (в 14:00) и вечерние (в 17:00) старты. Финальные поединки, которые пройдут 18 ноября, начнутся в 17:00.

Официальная церемония открытия состоится 13 ноября, начало - в 18:00.

Вход во все дни - свободный.

Отметим, что чемпионат будет транслироваться на официальном сайте Федерации бокса Украины, а также официальной странице федерации в социальной сети «Facebook».