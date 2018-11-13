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13.11.2018  12:19   

Харьковский тхэквондист - сильнейший в Европе

Первостоличник Василий Котяш выиграл первенство континента в Польше.


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Харьковчанин Василий Котяш завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо ВТФ среди молодежи, который проходил с 8 по 11 ноября в Варшаве (Польша).
 
Василий выступал в весовой категории до 54 кг и провел на чемпионате шесть поединков, которые завершил победой. На пути к финалу спортсмен обыграл соперников из России, Швеции, двух тхэквондистов из Турции.
 
В полуфинале он обыграл спортсмена из Запорожья (26:23), а в финале одержал победу над россиянином (24:4). 
 
Кроме того, на соревнованиях харьковский тхэквондист выполнил норматив мастера спорта международного класса.
 
Всего в рамках чемпионата Европы сборная Украины завоевала одну золотую и две бронзовые медали.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тхэквондо, чемпион европы, харьков
 
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