Харьковчанин занял второе место на чемпионате мира по пауэрлифтингу

13.11.2018 16:31

Сергей Белый выступал в категории до 105 кг и в сумме троеборья поднял 1062,5 кг (395 кг - в приседании, 305 кг - в жиме, 362,5 кг - в тяге).

Кроме того, результат харьковчанина в тяге потянул на «малую» серебряную медаль, а результат в жиме – на «малую» бронзовую награду.

Первое место в этой весовой категории было также за представителем сборной Украины. С результатом 1080 кг по сумме троеборья чемпионом мира стал Александр Рубец из Мариуполя. Замкнул тройку призеров Сен Янг из Китайского Тайбэя (1017.5 кг - в сумме троеборья).

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 63кг дебютировала на взрослом уровне харьковчанка Наталья Гаргуновская и заняла девятое место с результатом 507,5 кг.

Еще одна харьковская спортсменка - вице-чемпион прошлого чемпионата мира Евгения Тишакова - не справилась с начальным весом в приседании и закончила соревнования с нулевой оценкой

Всего на этом чемпионате мира сборная Украины завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды, а также заняла первое общекомандное место среди мужчин и третье - среди женщин.