Главная Новости Спорт Харьковский борец - сильнейший в мире
14.11.2018  12:49   

Харьковский борец - сильнейший в мире

Представитель Первой столицы Семен Новиков победил на мировом первенстве оп греко-римской борьбе.


//kharkivoda.gov.ua
С 12 по 18 ноября в столице Румынии продолжаются соревнования, на которых золотую медаль в борьбе греко-римским стилем завоевал спортсмен Харьковской области.
 
Участие в чемпионате принимают лучшие борцы в возрасте до 23 лет со всего мира. Первые комплекты наград уже разыграли представители греко-римского стиля. В весовой категории до 87кг чемпионом стал харьковчанин Семен Новиков.
 
Семен стартовал с победы над соперником из Египта, затем выиграл у борца из Хорватии и вышел в полуфинал, где завоевал убедительную победу 8:5 над действующим чемпионом Европы U23 Исламом Аббасовым из Азербайджана.
 
Еще более убедительную победу харьковский борец завоевал в финале. У кубинца Даниэля Хечаваррия Семен выиграл со счетом 10:2 и получил золотую медаль чемпионата мира U23. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  греко-римская борьба, чемпион мира, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.10 Спорт Харьковчанин завоевал «золото» чемпионата Украины 14.07 Спорт Харьковский борец победил чемпиона мира среди кадетов 13.11 Спорт Харьковский борец стал лучшим на Кубке Украины
 
 

Видео

В Чугуеве прошёл ХІХ городской турнир по боксу среди юношей памяти И. Кожедуба
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 