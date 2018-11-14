14.11.2018 12:49

Харьковский борец - сильнейший в мире

Представитель Первой столицы Семен Новиков победил на мировом первенстве оп греко-римской борьбе.



//kharkivoda.gov.ua

С 12 по 18 ноября в столице Румынии продолжаются соревнования, на которых золотую медаль в борьбе греко-римским стилем завоевал спортсмен Харьковской области.

Участие в чемпионате принимают лучшие борцы в возрасте до 23 лет со всего мира. Первые комплекты наград уже разыграли представители греко-римского стиля. В весовой категории до 87кг чемпионом стал харьковчанин Семен Новиков.

Семен стартовал с победы над соперником из Египта, затем выиграл у борца из Хорватии и вышел в полуфинал, где завоевал убедительную победу 8:5 над действующим чемпионом Европы U23 Исламом Аббасовым из Азербайджана.

Еще более убедительную победу харьковский борец завоевал в финале. У кубинца Даниэля Хечаваррия Семен выиграл со счетом 10:2 и получил золотую медаль чемпионата мира U23. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.