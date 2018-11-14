14.11.2018 17:28

Водное поло. Украинская сборная проиграла европейскому гранду (ФОТО)

Национальная сборная Украины по водному поло 13 ноября, сыграла матч второго тура второго раунда мужской Мировой лиги сезона-2018/2019.



facebook.com

На водном площадке бассейна СК «Политех» НТУ-ХПИ в Харькове дебютанты турнира принимали одного из грандов мирового водного поло - национальную команду Испании, летом нынешнего года на домашнем Евро-2018 в Барселоне стала серебряным призером, уступив лишь в финале сборной Сербии в серии послематчевых пенальти (7: 7 - игровое время, 3: 5 - пенальти).

УКРАИНА - ИСПАНИЯ - 3:11 (0: 2, 0: 4, 1: 1, 2: 4)

13 ноября. Начало - 21:00. Харьков. Бассейн СК «Политех» НТУ-ХПИ

СУДЬИ: Ладманн (Германия), Ракович (Сербия).

ДЕЛЕГАТ FINA - Перишич (Сербия).

УКРАИНА: 1. Виталий Петров, 13 Константин Никольский - 2. Орест Джура, 3. Юрий Маметьев 4. Максим Ратков, 5. Александр Дядюра, 6. Александр Ермаков, 7. Никита Апостол, 8. Александр Абрамов, 9. Владислав Бабаенко, 10 Владимир Войтенко, 11 Игорь Кечеджи, 12 Денис Гусаков.

Тренеры - Валерий Завизион, Александр Евтушок.

ИСПАНИЯ: 1. Эдуардо Лоррио, 13 Мигель Линарес - 2. Серхи Кабаньяс, 3. Альваро Гранадос 4. Мигель Дель Торо, 5. агуста Перикас, 6. Марк Ларумбе, 7. Альберто Барросо, 8. Бернат Саннеда, 9. Роджер Тахулл, 10 Франциско Валера, 11 шишек Гарсиа, 12 Алехандро Бустос.

Тренеры - Давид Мартин, Свилен Пиральков.

ГОЛЫ: Гусаков (19:25), Ратков (25:33, в большинстве), Маметьев (27:14, в большинстве) - Дель Торо (00:27, 10:10, 29:14), Саннеда (4:57 22:27), Тахулл (10:56), Бустос (14:56), Кабаньяс (15:48, 26:44), Перикас (24:55), Гранадос (27:30, пенальти).

Для подопечных Валерия Завизион это была первая домашняя игра на таком уровне. Как ни прискорбно, но приходится констатировать, что создать проблемы пиренейцам наши ребята не смогли. Особенно заметным преимущество гостей была в первой половине встречи. Команда Давида Мартина с первых мгновений игры преобладала «сине-желтых» по всем компонентам игры с мячом на воде. Поэтому нет ничего удивительного, что закинув шесть «сухих» мячей в течение первых двух периодов, на большой перерыв соперники ушли при счете 6: 0 в пользу испанцев. И это при том, что не один раз ворота украинский спасал голкипер Константин Никольский.

А вот в передней линии в нашей сборной кого-то выделить трудно. Оно и понятно, потому что за первые две четверти мы фактически ни разу не угрожали воротам гостей. Даже имея численное большинство, украинцы не могли довести дело до броска по цели из убойной позиции. А несколько дальних бросков, что называется, для статистики, трудно назвать опасными моментами.И только во второй половине встречи, когда испанцы сбросили обороты и перестали тотально применять командный прессинг, в украинском начало что-то получаться в атаке. Смогли наши ребята забросить три мяча, дважды реализовав численное большинство.

Итоговый счет - 3:11, наверное трудно назвать приемлемым, хотя еще задолго до стартового свистка арбитра все прекрасно понимали, что рассчитывать в этой игре на положительный результат для «сине-желтых» просто нереально. Но и полным фиаско проигрыш с разницей в восемь мячей серебряным призерам нынешнего чемпионата Европы назвать также нельзя. Главное, что игроки национальной сборной команды на практике почувствовали, что такое противостоять одним из лидеров мирового водного поло современности и насколько колоссальной разница в классе между ними и на самом деле мастерами высочайшего уровня игры с мячом на воде.

Следующий мастер-класс 11-го декабря в Афинах в матче против сборной Греции, которая практически ничем не уступает нашим сегодняшним соперникам.