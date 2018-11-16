16.11.2018 12:12

ММA: харьковский коллега МакГрегора будет биться за чемпионский титул

В ОАЭ пройдет бой между харьковчанином Денисом Огболу и бойцом Асланбеком Мусаевым из Чечни.



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Седьмого декабря в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) в Дубае пройдет первый бой серии за чемпионское звание новой спортивной организации бойцов ММА. На ринг выходят Денис Огболу (Украина, Харьков) и опытный боец Асланбек Мусаев (РФ, Чечня).

Цвета украинского флага Денису придется защищать не впервые, но участвовать в настолько престижных профессиональных соревнованиях он будет первый раз. В случае победы нашего спортсмена в бою 7 декабря, он уже 30 числа выйдет на ринг сразиться за чемпионский пояс серии PGC (Premium Global Championship).

Premium Global Championship новая организация созданная специально для проведения соревнований по ММА. Задачи которые ставят перед собой организаторы серии очень амбициозны.

— Серия PGC станет отличным шоу с высококачественными шоу-презентациями спорта MMA, новым опытом и участием лучших бойцов мира, — заявила президент PGC.

Очень приятно, что подающий большие надежды спортсмен из Харькова будет участвовать в глобальной серии с первых же боев. В награду победителю, кроме денежного приза, достанется и чемпионский титульный пояс серии.

Остается пожелать нашему спортсмену только выдержки, удачи и побед.