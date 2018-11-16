16.11.2018 17:11

Харьковская паралимпийка стала серебряной призеркой Кубка мира по фехтованию

Евгения Бреус завоевала «серебро» в Грузии.



//kharkivoda.gov.ua

В столице Грузии состоялся этап Кубка мира по фехтованию на колясках, на котором две серебряные медали завоевала харьковчанка.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из 29 стран мира. Украину представляли 15 фехтовальщиков-паралимпийцев, которые вернулись домой с 1 золотой, 3 серебряными и 5 бронзовыми наградами. Из них 2 серебряные медали завоевала Евгения Бреус.

Харьковчанка выступала в соревнованиях среди женщин в категории «А». В фехтовании на сабле Евгения дошла до финала, где уступила своей подруге по сборной Украины Наталье Морквич из Львова и заняла второе место. Также на счету Бреус была серебряная медаль в фехтовании на шпаге. В финале она уступила сопернице из Китая.

Этот этап Кубка мира стал одним из отборочных этапов к Паралимпийским играм 2020 года.