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16.11.2018  17:11   

Харьковская паралимпийка стала серебряной призеркой Кубка мира по фехтованию

Евгения Бреус завоевала «серебро» в Грузии.


//kharkivoda.gov.ua
В столице Грузии состоялся этап Кубка мира по фехтованию на колясках, на котором две серебряные медали завоевала харьковчанка.
 
Участие в соревнованиях приняли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из 29 стран мира. Украину представляли 15 фехтовальщиков-паралимпийцев, которые вернулись домой с 1 золотой, 3 серебряными и 5 бронзовыми наградами. Из них 2 серебряные медали завоевала Евгения Бреус.
 
Харьковчанка выступала в соревнованиях среди женщин в категории «А». В фехтовании на сабле Евгения дошла до финала, где уступила своей подруге по сборной Украины Наталье Морквич из Львова и заняла второе место. Также на счету Бреус была серебряная медаль в фехтовании на шпаге. В финале она уступила сопернице из Китая.
 
Этот этап Кубка мира стал одним из отборочных этапов к Паралимпийским играм 2020 года.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  паралимпийка, вице-чемпионка мира, харьков
 
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