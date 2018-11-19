19.11.2018 13:19

Футбол. Металлист 1925 победно завершил сезон, разгромив Сумы (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковский футбольный клуб одержал победу в заключительном матче 2018 года.



//metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" в матче 18 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги в Ахтырке Сумской победил ФК "Сумы" в заключительном матче 2018 года.



ПФК "Сумы" - "Металлист 1925" - 1-3

Голы: Перепелица 30 - Давыдов 8, Синица 39, Сула 84



"Сумы": Штанько, Гаращенков, Медведь, Вечурко (к) (Кириенко 78), Квачов, Лиховидько, Васильченко, Надирадзе (Перепелица 26), Загинайлов, Луговой, Савин

Запасные: Бубенцов

Главный тренер - Сергей Золотницкий



"Металлист 1925": Сидоренко, Жук, Поспелов, Жданов, Мельничук, Ралюченко, Калюжный (Терзи 60), Романов (Дехтяренко 90+2), Коваленко Е. (Чегурко 80), Синица (Коваленко И. 75), Давыдов (к ) (Сула 46)

Запасные: Федак, Прихна, Цвиренко, Емельянов, Шевченко, Стороженко, Ермоленко

И.о. главного тренера - Александр Горяинов



На зимний перерыв, "Металлист 1925" пошел на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 38 пунктов, лидирует СК "Днепр-1" - 43 пункта. Первый матч в новом 2019 году команды-лидеры проведут в Харькове 24 марта 2019 года.