19.11.2018 15:41

Команда харьковских боксеров выиграла чемпионат Украины (ФОТО)

Победители поедут на Чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры.



//kharkivoda.gov.ua

Как рассказал заместитель главы ХОГА Анатолий Бабичев, харьковчане в командном зачете заняли первое место. Кроме того, наши земляки завоевали в индивидуальном зачете четыре золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей. По словам чиновника, победители поедут на Чемпионат мира в следующем году, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры.



"Мы всех поздравляем! Кому-то сегодня улыбнется удача, а кто-то немножко не дотянет. Но в боксе нет побежденных, в боксе есть непревзойденные! Я желаю вам, спортсмены, всегда оставаться непревзойденными и выполнять те задачи, которые перед вами ставят ваши тренеры", - поздравила спортсменов глава области Юлия Светличная.



Напомним, ранее харьковчанин стал чемпионом Европы по французскому боксу. На соревнованиях Никита Радионов выступал в подразделе "комба" (полный контакт), в весовой категории до 75 килограмм. В финальном поединке наш спортсмен нокаутировал француза Кевина Альбертуса, которому год назад харьковчанин проиграл в поединке за титул чемпиона мира. Всего на чемпионате Европы по савату (французский бокс) сборная Украины завоевала 1 золотую и 1 серебряную награды.