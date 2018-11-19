Главная Новости Спорт Команда харьковских боксеров выиграла чемпионат Украины (ФОТО)
19.11.2018  15:41   

Команда харьковских боксеров выиграла чемпионат Украины (ФОТО)

Победители поедут на Чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры.


//kharkivoda.gov.ua

Как рассказал заместитель главы ХОГА Анатолий Бабичев, харьковчане в командном зачете заняли первое место. Кроме того, наши земляки завоевали в индивидуальном зачете четыре золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей. По словам чиновника, победители поедут на Чемпионат мира в следующем году, где будут разыграны лицензии на Олимпийские игры.

"Мы всех поздравляем! Кому-то сегодня улыбнется удача, а кто-то немножко не дотянет. Но в боксе нет побежденных, в боксе есть непревзойденные! Я желаю вам, спортсмены, всегда оставаться непревзойденными и выполнять те задачи, которые перед вами ставят ваши тренеры", - поздравила спортсменов глава области Юлия Светличная.

Напомним, ранее харьковчанин стал чемпионом Европы по французскому боксу. На соревнованиях Никита Радионов выступал в подразделе "комба" (полный контакт), в весовой категории до 75 килограмм. В финальном поединке наш спортсмен нокаутировал француза Кевина Альбертуса, которому год назад харьковчанин проиграл в поединке за титул чемпиона мира. Всего на чемпионате Европы по савату (французский бокс) сборная Украины завоевала 1 золотую и 1 серебряную награды.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бокс, чемпионы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.11 Спорт В Харькове начинаются схватки сильнейших боксеров страны 11.11 Спорт Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира 25.10 Спорт Бокс. Харьковчанка привезла из Франции серебро престижных состязаний
 
 

Видео

Пикет "с привкусом" политики состоялся в Харькове под горсоветом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 