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19.11.2018  17:45   

Водное поло. Харьковчане завоевали бронзу на чемпионате Украины (ФОТО)

Первостоличники уступили Львову и Закарпатью.


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Завершился  чемпионат Украины по водному поло среди юниоров 2002 г .р.

По результатам соревнований первое место заняла команда ЛУФК из Львова, второе место - сборная Закарпатья, третье место - сборная Харьковской области 1.

За сборную Харьковской области 1 выступали Подсолонко Егор, Мамонтов Дмитрий, Кремса Олег и Грабовский Владимир.

Возглавляли команду выпускники училища, мастера спорта Украины по водному поло Головкин Тарас, (1975р.н) и Погребняк Владислав (1981р.н).

Главный судья соревнований - Светлана Вишневская.

Тэги:  водное поло, бронзовые призеры, харьков
 
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