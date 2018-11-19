Водное поло. Харьковчане завоевали бронзу на чемпионате Украины (ФОТО)

Первостоличники уступили Львову и Закарпатью.
Завершился чемпионат Украины по водному поло среди юниоров 2002 г .р.
По результатам соревнований первое место заняла команда ЛУФК из Львова, второе место - сборная Закарпатья, третье место - сборная Харьковской области 1.
За сборную Харьковской области 1 выступали Подсолонко Егор, Мамонтов Дмитрий, Кремса Олег и Грабовский Владимир.
Возглавляли команду выпускники училища, мастера спорта Украины по водному поло Головкин Тарас, (1975р.н) и Погребняк Владислав (1981р.н).
Главный судья соревнований - Светлана Вишневская.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: