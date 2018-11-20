20.11.2018 13:25

Харьковские бадминтонисты стали победителями Кубка Украины

По итогам Кубка Украины по бадминтону харьковчане победили в четырех из пяти категорий, а также получили четыре серебряные и одну бронзовую награды



://fbubadminton.org.ua

Об этом сообщили в на странице Федерации бадминтона Украины

По данным федерации, в мужской одиночной категории победу второй год подряд получил харьковский бадминтонист Артем Почтарев, который в финале обыграл 21:13, 21:15 Данилу Боснюк из Днепра. Еще один харьковчанин - Дмитрий Завадский, занял третье место. В поединке за "бронзу" он также обыграл соперника из Днепра.

В мужской парной категории золотую медаль получили Виталий Конов и Александр Шмундяк. Еще один харьковский дуэт - Артем Почтарев и Валерия Атращенкова, которые снялись с финала, завоевали серебряные медали.

В смешанной парной категории обладателями Кубка Украины стали Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая, которые обыграли в финале 21:12, 16:21, 21:18 Виталия Конова и Владиславу Лесную.

В женской парной категории победили харьковские бадминтонистки Елизавета Жаркая и Марина Ильинская. В финале они обыграли 21:18, 21:16 харьковчанка Елена Прус и Юлию Казаринов из Николаева.

Единственная категория, где харьковчане остались без золотой медали, стала женская одиночная. В финале Марина Ильинская уступила 21:18, 12:21, 15:21 Марии Улитина из Днепра.