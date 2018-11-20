20.11.2018 14:20

Харьковчанин Дмитрий Шеремет и его питомец стали лучшими на Чемпионате Мира по Байк-джорингу (ФОТО)

17 и 18 ноября 2018 г. в г. Шаморин, Словакия, состоялся Чемпионат Мира по ездовому спорту WSA dryland - 2018.



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Байк-джоринг (англ. Bikejoring) — вид спорта, у истоков которого лежит езда на собачьих упряжках. Дисциплина ездового спорта, в котором собака буксирует велосипед. Изначально, байкджоринг использовался для тренировок ездовых собак в бесснежное время года, но после этот вид спорта стал самостоятельным.

В гонках, как правило, используются горные велосипеды и ездовые породы собак: сибирский хаски, аляскинский маламут.

Харьковчане доказали, что являются лидерами в этом виде спорта. Первое место занял Дмитрий Шеремет.

Дмитрий рассказал, что это событие стало очень волнительным и незабываемым для него: «Сегодня я занял первое место на Чемпионате Мира по ездовому спорту в дисциплине байкджоринг (DBM NB2). И когда во время награждения начал звучать гимн нашей страны в голове как молния - а я ведь мечтал об этом с самого детства!». Дальше, говорит Дмитрий, от эмоций стало сложно дышать, он старался улыбаться изо всех сил и сдержать слезы радости. – «Вот так в мои 34 года сбылась одна детская, почти забытая мечта».