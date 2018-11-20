Харьковчане победили во всех номинациях по каникроссу «Сумские гонки 2018»

Первые места и весь пьедестал в женской гонке – за харьковчанами на гонках, которые состоялись 17 ноября на Сумщине, возле с. Токари
На эти соревнования приехали спортсмены из Киева, Днепра, Черкасс и Харькова, который был представлен наибольшим количеством - 22 участника! На старт вышло 37 команд.
И харьковчане отличились не только количеством участников, а и победами: Лапшин Александр - 1-е место (каникросс, мужчины). В категории «каникросс, женщины» - все призовые места заняли харьковчанки: 1-е место - Дмитриева Алина, 2-е место - Толстая Кристина, 3-е - место - Лымарь Анна.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: