Главная Новости Спорт Харьковчане победили во всех номинациях по каникроссу «Сумские гонки 2018»
20.11.2018  15:15   

Харьковчане победили во всех номинациях по каникроссу «Сумские гонки 2018»

Первые места и весь пьедестал в женской гонке – за харьковчанами на гонках, которые состоялись 17 ноября на Сумщине, возле с. Токари


// facebook

На эти соревнования приехали спортсмены из Киева, Днепра, Черкасс и Харькова, который был представлен наибольшим количеством - 22 участника! На старт вышло 37 команд.

И харьковчане отличились не только количеством участников, а и победами: Лапшин Александр - 1-е место (каникросс, мужчины). В категории «каникросс, женщины» - все призовые места заняли харьковчанки: 1-е место - Дмитриева Алина, 2-е место - Толстая Кристина, 3-е - место - Лымарь Анна.

 

Источник:   Харьковский центр обращения с животными
 Тэги:  каникросс, бег, харьков, питомец, победа, номинация
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове прошел Чемпионат Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 