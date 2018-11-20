20.11.2018 15:15

Харьковчане победили во всех номинациях по каникроссу «Сумские гонки 2018»

Первые места и весь пьедестал в женской гонке – за харьковчанами на гонках, которые состоялись 17 ноября на Сумщине, возле с. Токари



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На эти соревнования приехали спортсмены из Киева, Днепра, Черкасс и Харькова, который был представлен наибольшим количеством - 22 участника! На старт вышло 37 команд.

И харьковчане отличились не только количеством участников, а и победами: Лапшин Александр - 1-е место (каникросс, мужчины). В категории «каникросс, женщины» - все призовые места заняли харьковчанки: 1-е место - Дмитриева Алина, 2-е место - Толстая Кристина, 3-е - место - Лымарь Анна.