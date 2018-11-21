21.11.2018 17:46

Харьковские сумоисты выиграли Кубок Украины (ФОТО)

Первостоличники завоевали 15 медалей на всеукраинских состязаниях в Харькове.



kharkivoda.gov.ua

Во время торжественной церемонии открытия Кубка Украины от Харьковской облгосадминистрации спортсменов, тренеров и судей поздравил специалист Управления по делам молодежи и спорта, куратор этого вида спорта Руслан Байрамов и вместе с руководством Федерации сумо Украины наградил победителей и призеров юношеского чемпионата Европы, который в октябре этого года состоялся в Эстонии.



Участие в соревнованиях приняли около 150 спортсменов из 11 регионов страны. Приехали почти все сильнейшие спортсмены, в том числе победители и призеры Всемирных игр. Несмотря на мощную конкуренцию, хозяева Кубка - харьковские суматори - показали свой высокий уровень мастерства и завоевали 2 золотые, 6 серебряных, 7 бронзовых наград и заняли первое общекомандное место.



Победителями Кубка стали: Иван Обрезанов (весовая категория - до 100кг) и Максим Олешко (весовая категория - более 115кг). Кроме того, на счету Олешко была и бронзовая медаль, которую он завоевал в абсолютном весе.



Серебряные медали получили: Таисия Редченко (весовая категория - свыше 95кг и в абсолютной категории), Андрей Анненков (весовая категория - до 92кг), Сарачан Иван (весовая категория - свыше 115кг)



Также две серебряные медали были добыты в командных соревнованиях. Мужская команда, в составе которой выступали Максим Олешко, Иван Сарачан и Демид Караченко, в финале уступила соперникам из Сумской области, а женская, в состав которой вошли Таисия Редченко, Виктория Сукретная и Екатерина Москалева, – спортсменкам из Винницкой области.



Бронзовыми призерами Кубка стали: Виктория Сукретная (весовая категория - до 55кг), Екатерина Москалева (весовая категория - до 80кг), Демид Караченко (весовая категория - до 85кг), Дмитрий Беленец (весовая категория - до 92кг), Дмитрий Пирипилица (весовая категория - до 100 кг), Аркадий Рубин (весовая категория - до 100кг).



Эти соревнования подвели итоги этого сезона.



«2018 год был очень успешным как для украинского, так и харьковского сумо. На чемпионате мира сборная Украины заняла второе общекомандное место, много медалей привезли с чемпионата Европы. На юношеском чемпионате Европы сборная до 16 лет заняла первое общекомандное место, а до 14 лет – второе. На всех этих стартах успешно выступили харьковские спортсмены. Очень приятно, что в Харькове также появляются молодые перспективные спортсмены», - говорит президент Федерации сумо Харьковской области Антон Чуев.



Итоги Кубка Украины будут учитываться при формировании национальной сборной на следующий год. Первый международный старт 2019 года украинских сумоистов ждет уже в январе. Команда отправится в Венгрию, где состоится этап Кубка Европы.