Главная Новости Спорт Футбол. Новый сезон Металлист 1925 откроет супервстречей с Днепром-1 (ВИДЕО)
22.11.2018  12:49   

Футбол. Новый сезон Металлист 1925 откроет супервстречей с Днепром-1 (ВИДЕО)

В первой игре года встретятся лидеры Первой лиги - харьковчане и днепряне.


//fc-metalist.com

24 марта, в первой игре года встретятся лидеры Первой лиги: харьковский "Металлист 1925" и "Днепр-1".  Сейчас гости занимают первое место, имея в своем активе 43 очка, харьковчане с 38 очками идут вторыми.

 В предыдущей встрече этих команд в Харькове болельщики установили рекорд посещаемости - 14 521 зритель. 

 Наставник харьковчан Александр Горяинов имеет замечательную беспроигрышную серию из 10 матчей: 8 побед и всего две ничьи.  Более того, харьковчане выиграли свои последние 6 встреч с общей разницей 12-2.

Это будет уже пятая встреча харьковчан и днепрян с июля 2017 года - два минимальных поражения, ничья и, в крайней встрече - победа.

Тэги:  футбол, металлист 1925-днепр 1, харьков, первая лига
 
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