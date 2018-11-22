Футбол. Новый сезон Металлист 1925 откроет супервстречей с Днепром-1 (ВИДЕО)

В первой игре года встретятся лидеры Первой лиги - харьковчане и днепряне.
24 марта, в первой игре года встретятся лидеры Первой лиги: харьковский "Металлист 1925" и "Днепр-1". Сейчас гости занимают первое место, имея в своем активе 43 очка, харьковчане с 38 очками идут вторыми.
В предыдущей встрече этих команд в Харькове болельщики установили рекорд посещаемости - 14 521 зритель.
Наставник харьковчан Александр Горяинов имеет замечательную беспроигрышную серию из 10 матчей: 8 побед и всего две ничьи. Более того, харьковчане выиграли свои последние 6 встреч с общей разницей 12-2.
Это будет уже пятая встреча харьковчан и днепрян с июля 2017 года - два минимальных поражения, ничья и, в крайней встрече - победа.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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