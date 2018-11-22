22.11.2018 12:49

Футбол. Новый сезон Металлист 1925 откроет супервстречей с Днепром-1 (ВИДЕО)

В первой игре года встретятся лидеры Первой лиги - харьковчане и днепряне.



//fc-metalist.com

24 марта, в первой игре года встретятся лидеры Первой лиги: харьковский "Металлист 1925" и "Днепр-1". Сейчас гости занимают первое место, имея в своем активе 43 очка, харьковчане с 38 очками идут вторыми.



В предыдущей встрече этих команд в Харькове болельщики установили рекорд посещаемости - 14 521 зритель.



Наставник харьковчан Александр Горяинов имеет замечательную беспроигрышную серию из 10 матчей: 8 побед и всего две ничьи. Более того, харьковчане выиграли свои последние 6 встреч с общей разницей 12-2.

Это будет уже пятая встреча харьковчан и днепрян с июля 2017 года - два минимальных поражения, ничья и, в крайней встрече - победа.