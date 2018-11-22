22.11.2018 14:47

Пулевая стрельба. Харьковчанка привезла из Львова бронзу чемпионата Украины

Открытый чемпионат Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов 1998 года рождения и моложе прошел на Учебно-спортивной базе летних видов спорта во Львове.



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Как сообщает Depo, в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 20 регионов Украины.



Воспитанница КДЮСШ "ХТЗ" Татьяна Иванютина завоевала бронзовую награду в упражнении ПП-3 (60 зачетных выстрелов из пневматического пистолета на 10 метров) с результатом 558 очков.