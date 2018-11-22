Пулевая стрельба. Харьковчанка привезла из Львова бронзу чемпионата Украины

Открытый чемпионат Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов 1998 года рождения и моложе прошел на Учебно-спортивной базе летних видов спорта во Львове.
Как сообщает Depo, в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 20 регионов Украины.
Воспитанница КДЮСШ "ХТЗ" Татьяна Иванютина завоевала бронзовую награду в упражнении ПП-3 (60 зачетных выстрелов из пневматического пистолета на 10 метров) с результатом 558 очков.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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