Главная Новости Спорт Пулевая стрельба. Харьковчанка привезла из Львова бронзу чемпионата Украины
22.11.2018  14:47   

Пулевая стрельба. Харьковчанка привезла из Львова бронзу чемпионата Украины

Открытый чемпионат Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов 1998 года рождения и моложе прошел на Учебно-спортивной базе летних видов спорта во Львове.


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Как сообщает Depo, в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 20 регионов Украины.

Воспитанница КДЮСШ "ХТЗ" Татьяна Иванютина завоевала бронзовую награду в упражнении ПП-3 (60 зачетных выстрелов из пневматического пистолета на 10 метров) с результатом 558 очков.

Источник:   Depo
 Тэги:  пулевая стрельба, бронза, харьков
 
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