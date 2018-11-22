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22.11.2018  17:17   

Харьковские фигуристы собрали обильный урожай наград на первенстве Украины

Харьковские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Украины по фигурному катанию среди юношей и девушек.


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Как сообщает Dеpo, ссылаясь на Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации,  харьковские фигуристы успешно выступили в спортивных танцах на льду, разделил между собой первое и второе место. 

Чемпионами Украины стали София Лизогуб и Данил Ефременко.  В свою очередь Мария Пинчук и Олег Муратов заняли второе место.  Бронзовую награду завоевал дуэт из Одессы.

 Еще одна золотая медаль была добыта в одиночном катании среди юношей.  Матвей Ефименко победил с результатом 140,59 балла.  Серебряного призера чемпионата киевлянина Андрея Кокура харьковчанин превзошел на 1,55 балла.

 В одиночном катании среди девушек Таисия Спесивцева с результатом 128,02 балла заняла второе место.  Харьковская фигуристка уступила лишь Еве Левше из Одессы (128,35 балла).  Бронзовую медаль завоевала харьковчанка Ксения Клименко (125,92 балла).

 Еще одну бронзовую медаль получили в танцах на льду в категории "IntermediateNovice" Полина Вашкевич и Давид Нгуен.  Победа в этой категории досталась паре из Одессы.

Источник:   Depo
 Тэги:  фигурное катание, чемпионы и призеры, харьков
 
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