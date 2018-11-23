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23.11.2018  19:39   

В Харькове стартует всеукраинский фестиваль по художественной гимнастике (ФОТО)

Фестиваль по художественной гимнастике «Юные грации» проходит в детско-юношеской спортивной школе «Восток» (ул. 12 Апреля, 5-а).


://city.kharkov.ua

Как сообщила президент Харьковской городской федерации художественной гимнастики Елена Филенко, в фестивале принимают участие спортсменки от 4 до 25 лет из разных городов Украины - Киева, Днепра, Никополя, Сум, Одессы, Харькова и др. Оценивать мастерство гимнасток будут судьи национальной категории.

«Это не отборочные соревнования, но уровень довольно высокий. Состязания проходят с финальной частью, поэтому борьба очень упорная. Это дает детям новый этап в их жизни. Фестиваль «Юные грации» зажигает новые звезды», - отметила Елена Филенко.

По ее словам, художественная гимнастика, наверное, самый популярный вид спорта среди девочек. Харьковские спортсменки только вернулись с чемпионата Украины, на котором заняли четвертое место.

«Мы не можем конкурировать со школами олимпийского резерва, но среди ДЮСШ  на первом месте. Художественная гимнастика в Харькове на высоком уровне: в городе работает много школ, профессиональные тренеры», - отметила президент федерации. 

Напомним, что соревнования «Юные грации» будут проходить до 25 ноября. Показательные выступления фестиваля состоятся завтра, 24 ноября, начало - в 14:00. Официальное открытие состоится в 15:00. Поболеть за спортсменок могут все желающие. Вход - свободный.

Мероприятие проходит при поддержке Харьковского городского совета. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, харьков, фестиваль, гимнастика, художественная
 
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