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25.11.2018  17:31   

В Харькове проходит всеукраинский турнир по самбо

III Открытый всеукраинский турнир по борьбе самбо, посвященный мастеру спорта международного класса Олегу Кармазинскому, проходит сегодня, 25 ноября, в спорткомплексе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.


Фото: city.kharkov.ua

В открытии турнира принял участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса он поприветствовал участников соревнований и пожелал им успешных поединков.

«Стало доброй традицией проводить в Харькове этот турнир. Каждый год количество его участников становится все больше. Это очень здорово, потому что в Харькове чтят, уважают и любят спорт. Мы считаем, что спорт делает людей намного лучше, сильнее, и именно самбо прививает такие качества, как мужество, успех, и закаляет человека. Я желаю всем участникам соревнований победы, это очень нелегкий вид спорта, но вы достойны того, чтобы бороться и побеждать», - сказал Игорь Терехов.

По словам организатора турнира, президента Ассоциации спортивных и боевых единоборств Харькова Юрия Даниляка, в этом году в соревнованиях принимают участие 170 спортсменов из разных городов Украины, в частности, из Днепра, Одессы, Запорожья, Донецка, Луганска и Харькова. Среди них - мастера спорта международного класса, а также участники сборных Украины по самбо и дзюдо. Уже третий год подряд Юрий Даниляк посвящает это масштабное спортивное мероприятие своему тренеру Олегу Кармазинскому.

«Он воспитал меня как спортсмена, учил закаляться, мы не гуляли на улице, а занимались благим делом. Ведь спорт - это сила. Поэтому я посвящаю этот турнир своему тренеру. Также отмечу, что мы не хотим на этом останавливаться и будем продолжать развивать эти соревнования. В дальнейшем мы хотим привлечь к участию в турнире юных спортсменов, а также девушек», - отметил Юрий Даниляк.

Победители турнира будут награждены денежными призами от президента Ассоциации спортивных и боевых единоборств Харькова.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  самбо, турнир, харьков, спорт, мастер
 
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