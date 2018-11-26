26.11.2018 19:19

В Харьков с золотом чемпионата мира вернулся борец Семен Новиков (ВИДЕО)

Семен Новиков стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.



sportarena.com

Как сообщает МК Объектив, в Харьков из Бухареста вернулся чемпион мира по греко-римской борьбе Семен Новиков.

Он получил золотую медаль в весовой категории до 87-ми кг среди тех, кто не старше 23 лет.