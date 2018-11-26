В Харьков с золотом чемпионата мира вернулся борец Семен Новиков (ВИДЕО)

Семен Новиков стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.
Как сообщает МК Объектив, в Харьков из Бухареста вернулся чемпион мира по греко-римской борьбе Семен Новиков.
Он получил золотую медаль в весовой категории до 87-ми кг среди тех, кто не старше 23 лет.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
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