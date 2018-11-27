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27.11.2018  13:19   

Из-за военного положения в Харькове спортивные мероприятия отменяться не будут

Об этом заявил Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов.


//dozor.kharkov.ua

Как сообщил Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, в связи с решением Верховной Рады Украины об утверждении Указа Президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны, хочу сообщить следующее:

Первое.  Министерство молодежи и спорта работает в штатном режиме: реализуются молодежные мероприятия и проекты, проводятся и финансируются запланированные учебно-тренировочные сборы национальных сборных команд, выезды на международные соревнования (кроме страны-агрессора РФ), спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия предусмотрены  в Едином календарном плане на 2018 год.

 Решение об участии спортсменов-военнослужащих и офицеров ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы, других силовых ведомств в спортивных мероприятиях в условиях военного положения - принимается их непосредственным командованием.

 Второе. Указом Президента Украины НЕ отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, которые запланированы к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях.

Ограничения по проведению массовых спортивных мероприятий могут применяться только в случае наличия информации о серьезной опасности для граждан, полученной от Службы безопасности Украины и правоохранительных органов. 

Министерство молодежи и спорта, соответствующие национальные федерации по видам спорта и организаторы соревнований отдельно информировать общество о каждом таком случае.  При этом, разумеется, что при проведении массовых спортивных мероприятий в настоящее время будут усилены меры безопасности.

Тэги:  спорт, военное положение, харьков, жданов
 
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