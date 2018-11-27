Харьковские пловцы стали чемпионами Украины и привези целую охапку медалей

Спортсмены из Первой столицы завоевали 20 наград на первенстве страны.
Как сообщили Depo в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской обладминистрации.
По данным Обгосадминстрации, участие в чемпионате приняли 335 спортсменов из 20 областей Украины и Киева, а по его итогам сборная Харьковской области завоевала восемь золотых, восемь серебряных, 4 бронзовые медали и заняла третье общекомандное место.
Наибольшее количество медалей завоевала Карина Синько. Она финишировала первой на дистанциях 50 м вольный стиль, 200 м вольный стиль, 800 м вольный стиль, а также заняла вторые места на дистанциях 100 м вольный стиль и 400 м вольный стиль.
Среди юниоров трижды на высшую ступень пьедестала почета поднимался Герман Фень, который победил на дистанциях 50 м на спине, 100 м на спине и 200 м на спине.
Также победителями и призерами чемпионата стали Татьяна Евминова (первое место 100 м вольный стиль, второе место 50 м вольный стиль, второе место 200 м комплексное плавание, третье место 100 м баттерфляй), Богдан Белеменко (первое место 1 500 м свободный стиль), Максим Голубничий (второе место 200 м брасс, второе место 400 м комплексное плавание), Даниил Сторожев (второе место 400 м вольный стиль, третье место 1 500 м свободный стиль).
Также харьковские пловцы заняли призовые места в эстафетах.
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла третье место. Второе было у команды из Днепропетровской области, а победу одержали пловцы из Киевской области.
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