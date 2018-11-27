Главная Новости Спорт Харьковские пловцы стали чемпионами Украины и привези целую охапку медалей
27.11.2018  15:11   

Харьковские пловцы стали чемпионами Украины и привези целую охапку медалей

Спортсмены из Первой столицы завоевали 20 наград на первенстве страны.


facebook.com

Как сообщили Depo в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской обладминистрации.

По данным Обгосадминстрации, участие в чемпионате приняли 335 спортсменов из 20 областей Украины и Киева, а по его итогам сборная Харьковской области завоевала восемь золотых, восемь серебряных, 4 бронзовые медали и заняла третье общекомандное место.

Наибольшее количество медалей завоевала Карина Синько. Она финишировала первой на дистанциях 50 м вольный стиль, 200 м вольный стиль, 800 м вольный стиль, а также заняла вторые места на дистанциях 100 м вольный стиль и 400 м вольный стиль.

Среди юниоров трижды на высшую ступень пьедестала почета поднимался Герман Фень, который победил на дистанциях 50 м на спине, 100 м на спине и 200 м на спине.

Также победителями и призерами чемпионата стали Татьяна Евминова (первое место 100 м вольный стиль, второе место 50 м вольный стиль, второе место 200 м комплексное плавание, третье место 100 м баттерфляй), Богдан Белеменко (первое место 1 500 м свободный стиль), Максим Голубничий (второе место 200 м брасс, второе место 400 м комплексное плавание), Даниил Сторожев (второе место 400 м вольный стиль, третье место 1 500 м свободный стиль).

Также харьковские пловцы заняли призовые места в эстафетах.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла третье место. Второе было у команды из Днепропетровской области, а победу одержали пловцы из Киевской области.

Тэги:  плавание, чемпионы украины, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Спорт «Четыре мушкетера» от Харькова - на Олимпийских играх в Аргентине 20.08 Спорт Харьковские паралимпийцы собрали целый урожай медалей на первенстве Европы 20.03 Спорт Харьковские пловцы установили рекорд Украины
 
 

Видео

Геннадий Кернес про расследование дела, поддержке харьковчан и рабочих буднях
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 