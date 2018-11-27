27.11.2018 17:31

В «Битве корпораций» определился победитель по настольному теннису

В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена в составе 22 команд.



// city.kharkov.ua

Четвертый этап спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций» по настольному теннису прошел 24 ноября в спортивном зале Харьковского национального университета им. Каразина.

В финале встретились команды «Владар» и «Ciklum». Обменявшись победами в мужском и женском разрядах, «Ciklum» оказались сильнее в миксте, победив с итоговым счетом 2:1.



В матче за бронзовые медали встретились дебютанты соревнований - «AB Inbev Efes» и КП «Харьковский метрополитен». Со счетом 2:0 победили «пивовары».



Справка. «Битва корпораций» состоит из двух кубков по пяти видам спорта. В Осеннем кубке уже определены победители в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе. Заключительный этап Осеннего кубка по интеллектуальной игре «Mad Head» состоится 8 декабря. В Весенний кубок войдут соревнования по боулингу, бадминтону, стрельбе из лука, легкой атлетике и пляжному волейболу.