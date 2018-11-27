27.11.2018 17:46

Харьковские дзюдоистки успешно выступили на Всеукраинском турнире

Спортсменки завоевали пять медалей.



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Как сообщает Depo, спортсменки Харьковской области завоевали пять медалей на III Всеукраинском турнире по дзюдо среди девушек "Украинка"

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Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.



По данным ОГА, участие в соревнованиях приняли 286 девушек из 17 регионов Украины, которые боролись за медали в трех возрастных категориях: 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годы рождения. В двух из них харьковчанки получили одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.



В соревнованиях среди девушек 2007-2008 годов рождения в весовой категории свыше 52 кг "золото" турнира получила Кира Багмет. В финале харьковская спортсменка победила соперницу из Запорожья Софию Швыдку.



В этой же возрастной категории обладательницей серебряной медали в весе до 32 кг стала Мирослава Бондаренко, в финальной схватке уступила Марии Бегунов из Одессы.



В соревнованиях среди девушек 2005-2006 годов рождения серебряным призером в весе до 57 кг стала Татьяна Степанович. В финале харьковчанка уступила Марии Гришиной из Киева.



Бронзовую медаль в этой возрастной категории в весе до 44 кг завоевала Мария Колесник.