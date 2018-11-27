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27.11.2018  17:46   

Харьковские дзюдоистки успешно выступили на Всеукраинском турнире

Спортсменки завоевали пять медалей.


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Как сообщает Depo, спортсменки Харьковской области завоевали пять медалей на III Всеукраинском турнире по дзюдо среди девушек "Украинка"
 .
 Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.

 По данным ОГА, участие в соревнованиях приняли 286 девушек из 17 регионов Украины, которые боролись за медали в трех возрастных категориях: 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годы рождения.  В двух из них харьковчанки получили одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

 В соревнованиях среди девушек 2007-2008 годов рождения в весовой категории свыше 52 кг "золото" турнира получила Кира Багмет.  В финале харьковская спортсменка победила соперницу из Запорожья Софию Швыдку.

 В этой же возрастной категории обладательницей серебряной медали в весе до 32 кг стала Мирослава Бондаренко, в финальной схватке уступила Марии Бегунов из Одессы.

 В соревнованиях среди девушек 2005-2006 годов рождения серебряным призером в весе до 57 кг стала Татьяна Степанович.  В финале харьковчанка уступила Марии Гришиной из Киева.

 Бронзовую медаль в этой возрастной категории в весе до 44 кг завоевала Мария Колесник.

Источник:   Depo
 Тэги:  спорт, харьков, дзюдо, турнир
 
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