Харьковские дзюдоистки успешно выступили на Всеукраинском турнире

Спортсменки завоевали пять медалей.
Как сообщает Depo, спортсменки Харьковской области завоевали пять медалей на III Всеукраинском турнире по дзюдо среди девушек "Украинка"
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Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.
По данным ОГА, участие в соревнованиях приняли 286 девушек из 17 регионов Украины, которые боролись за медали в трех возрастных категориях: 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годы рождения. В двух из них харьковчанки получили одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.
В соревнованиях среди девушек 2007-2008 годов рождения в весовой категории свыше 52 кг "золото" турнира получила Кира Багмет. В финале харьковская спортсменка победила соперницу из Запорожья Софию Швыдку.
В этой же возрастной категории обладательницей серебряной медали в весе до 32 кг стала Мирослава Бондаренко, в финальной схватке уступила Марии Бегунов из Одессы.
В соревнованиях среди девушек 2005-2006 годов рождения серебряным призером в весе до 57 кг стала Татьяна Степанович. В финале харьковчанка уступила Марии Гришиной из Киева.
Бронзовую медаль в этой возрастной категории в весе до 44 кг завоевала Мария Колесник.
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