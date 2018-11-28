Владелец Лиона сомневается в возможности проведения матча с Шахтером в Харькове

Решение - за УЕФА, заявил глава французского клуба.
Владелец французского «Лиона» Жан-Мишель Олас не знает, отправится ли его команда в Украину на матч с «Шахтером» в заключительном туре Лиги чемпионов в связи в военным положением.
«Матч лондонского «Арсенала» в Украине перенесен. Мы не знаем, отправимся ли в Украину, учитывая политическую ситуацию. Трудно найти самолет, чтобы отправиться туда. УЕФА примет решение», – сказал Олас.
Матч запланирован на 12 декабря в Харькове.
Ранее советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил, что нет предпосылок, чтобы отменять или переносить спортивные соревнования в Харькове.
Напомним, что во вторник 27.11 «Шахтер» обыграл на выезде "Хоффенхайм" (3:2), сохранив шансы на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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