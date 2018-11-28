28.11.2018 09:16

Владелец Лиона сомневается в возможности проведения матча с Шахтером в Харькове

Решение - за УЕФА, заявил глава французского клуба.



Жан-Мишель Олас / dynamo.kiev.ua

Владелец французского «Лиона» Жан-Мишель Олас не знает, отправится ли его команда в Украину на матч с «Шахтером» в заключительном туре Лиги чемпионов в связи в военным положением.

«Матч лондонского «Арсенала» в Украине перенесен. Мы не знаем, отправимся ли в Украину, учитывая политическую ситуацию. Трудно найти самолет, чтобы отправиться туда. УЕФА примет решение», – сказал Олас.

Матч запланирован на 12 декабря в Харькове.

Ранее советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил, что нет предпосылок, чтобы отменять или переносить спортивные соревнования в Харькове.

Напомним, что во вторник 27.11 «Шахтер» обыграл на выезде "Хоффенхайм" (3:2), сохранив шансы на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.