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28.11.2018  17:49   

Харьковская велосипедистка - в тройке сильнейших мира

Ирина Попова вошла в тройку лучших на Кубке мира по маунтинбайку.


//dinamo.kharkiv.ua

Харьковчанка стала третьей в общем зачете Кубка мира по велоспорту «маунтинбайк» в гонке «элиминатор» по итогам 2018 года.

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, общий зачет Кубка состоял из результатов семи этапов, которые в течение этого года прошли в США, Италии, Австрии, Голландии, Германии, Бельгии и Бразилии. Ирина Попова выступила лишь на четырех этапах, но показала высокие результаты. Напомним, в Италии она была пятой, в Австрии заняла второе место, в Голландии финишировала шестой, а в Германии подопечная тренера Романа Коробова получила золотую медаль.

В итоге Ирина заработала 138 очков и заняла третье место в общем зачете. Ближайшую соперницу, француженку Колин Клаузур, которая стала четвертой, харьковчанка опередила на 20 баллов. Норвежка Ингрид Якобсен с результатом 265 очков выиграла нынешний зачет Кубка, а Элла Холмегард из Швеции (150 баллов) заняла второе место.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, сильнейшие, харьков, попова
 
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