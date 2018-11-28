28.11.2018 17:49

Харьковская велосипедистка - в тройке сильнейших мира

Ирина Попова вошла в тройку лучших на Кубке мира по маунтинбайку.



//dinamo.kharkiv.ua

Харьковчанка стала третьей в общем зачете Кубка мира по велоспорту «маунтинбайк» в гонке «элиминатор» по итогам 2018 года.



По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, общий зачет Кубка состоял из результатов семи этапов, которые в течение этого года прошли в США, Италии, Австрии, Голландии, Германии, Бельгии и Бразилии. Ирина Попова выступила лишь на четырех этапах, но показала высокие результаты. Напомним, в Италии она была пятой, в Австрии заняла второе место, в Голландии финишировала шестой, а в Германии подопечная тренера Романа Коробова получила золотую медаль.



В итоге Ирина заработала 138 очков и заняла третье место в общем зачете. Ближайшую соперницу, француженку Колин Клаузур, которая стала четвертой, харьковчанка опередила на 20 баллов. Норвежка Ингрид Якобсен с результатом 265 очков выиграла нынешний зачет Кубка, а Элла Холмегард из Швеции (150 баллов) заняла второе место.