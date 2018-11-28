Харьковская велосипедистка - в тройке сильнейших мира

Ирина Попова вошла в тройку лучших на Кубке мира по маунтинбайку.
Харьковчанка стала третьей в общем зачете Кубка мира по велоспорту «маунтинбайк» в гонке «элиминатор» по итогам 2018 года.
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, общий зачет Кубка состоял из результатов семи этапов, которые в течение этого года прошли в США, Италии, Австрии, Голландии, Германии, Бельгии и Бразилии. Ирина Попова выступила лишь на четырех этапах, но показала высокие результаты. Напомним, в Италии она была пятой, в Австрии заняла второе место, в Голландии финишировала шестой, а в Германии подопечная тренера Романа Коробова получила золотую медаль.
В итоге Ирина заработала 138 очков и заняла третье место в общем зачете. Ближайшую соперницу, француженку Колин Клаузур, которая стала четвертой, харьковчанка опередила на 20 баллов. Норвежка Ингрид Якобсен с результатом 265 очков выиграла нынешний зачет Кубка, а Элла Холмегард из Швеции (150 баллов) заняла второе место.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
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У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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