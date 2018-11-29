29.11.2018 08:21

После разгрома на арене «Салтовский лед» харьковского «Динамо» главный тренер подал в отставку.

На минувшей неделе харьковское «Динамо» в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги дважды сыграло с лидером – хоккейным клубом «Кременчуг».



//kharkov.ua

Оба раза харьковчане проиграли, а их главный тренер Александр Сеуканд подал в отставку.

Первая встреча прошла в Кременчуге. На 14-й минуте Никита Муртищев вывел вперед хозяев льда – 1:0, а на 19-й выступающий за «Кременчуг « воспитанник харьковского хоккея Иван Савченко, реализовав численное преимущество, увеличил разрыв – 2:0. В начале второго периода, на 24-й минуте, Дмитрий Колядинский забросил ответную шайбу, и на второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу кременчугских хоккеистов.

В третьем периоде шайба побывала в воротах харьковчан трижды подряд. На 44-й минуте отличился Виктор Тютченко – 3:1, на 47-й Савченко оформил «дубль» – 4:1, а на 57-й Владислав Грицких использовал численный перевес – 5:1. За 1 минуту 18 секунд до финальной сирены динамовец Руслан Ромащенко установил окончательный результат встречи – 5:2 в пользу «Кременчуга».

Следующий матч команды сыграли в Харькове – на арене «Салтовский лед». Первые два периода снова прошли в упорной борьбе. Уже на пятой минуте Тимур Гриценко вывел вперед кременчугских хоккеистов — 0:1. С этим счетом закончился первый период. В начале второго периода харьковчане в течение 57 секунд забросили две шайбы. На 24-й минуте Дмитрий Колядинский восстановил равновесие – 1:1, а на 25-й Артем Кобиков, использовав численное преимущество, вывел харьковчан вперед – 2:1. Гости также ответили «дуплетом», поразив ворота Тимура Мамедова с интервалом в 26 секунд. На 31-й минуте Иван Цыпнятов при игре его команды в большинстве сравнял счет – 2:2, а на 32-й Глеб Кривошапкин снова вывел гостей в лидеры – 2:3. С таким счетом завершился второй период, а вот третья заключительная двадцатиминутка получилась для динамовцев провальной. Они пропустили в свои ворота шесть шайб, забросив в ответ лишь одну. На 43-й минуте Савченко сделал счет 2:4, на 44-й Руслан Ефимочкин довел его до 2:5. На 46-й Алексей Сиротенко немного сократил разрыв – 3:5, но затем по очереди оформили «дубль» Савченко на 49-й минуте – 3:6 и Гриценко на 55-й – 3:7. Под занавес встречи гости в течение 32 секунд дважды поразили динамовские ворота, играя в меньшинстве. На 58-й минуте это сделал Виктор Тютченко – 3:8, а на 59-й – Алексей Ворона – 3:9.

После такого разгрома главный тренер «Динамо» Александр Сеуканд, который работал с харьковской командой с лета 2017 года и привел ее на минувшем чемпионате к бронзовым медалям, подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Панченко, работавший до этого его помощником.

Набрав в 19 играх 12 очков, «Динамо» остается на пятом месте. Сегодня, 29 ноября, в 19.00 в Херсоне наши земляки сыграют с местным «Днепром», который после 19 встреч находится на второй позиции. А в субботу, 1 декабря, в 13.50 на арене «Салтовский лед» «Динамо» примет «Белого барса» из Белой Церкви, занимающего после 21 матча четвертое место.