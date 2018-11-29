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29.11.2018  12:42   

Стрельба из лука: харьковчане - победители и призеры Кубка Украины

Во Львове состоялись состзания по стрельбе из лука в помещении среди взрослых, на которых харьковчане завоевали 1 золотую и 2 серебряные награды.


//kharkivoda.gov.ua

Участие в кбке  приняли 136 лучников из 10 областей страны и Киева, которые разыграли медали в стрельбе из классического и блочного лука в личном и командном первенствах.

В личном первенстве в стрельбе из классического лука среди женщин победно выступила харьковчанка Екатерина Дубровина. В напряженном финале она со счетом 6:5 выиграла у представительницы Херсонской области Анастасии Павловой.

В личном первенстве среди мужчин Виктор Рубан занял второе место. В финале харьковчанин уступил 0:6 сопернику из Сумской области Владиславу Лесняку.

В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука мужская сборная Харьковской области, в состав которой вошли Вадим Головко, Дмитрий Шуть и Андрей Платонов, стали серебряными призерами. В финале харьковчане уступили команде «Киев-1».

Этот Кубок стал одним из этапов подготовки и формирования сборной Украины к участию в международных стартах, которые состоятся в 2019 году.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионы и призеры, харьков, львов
 
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