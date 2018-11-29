29.11.2018 13:48

Ватерполо. Скандал на чемпионате Украины: харьковчане ушли, чтобы избежать массовой драки с львовянами (ФОТО)

Ситуация стала напряженной из-за несправедливого судейства.



kharkivoda.gov.ua

Как сообщает XSPORT игры второго тура XXVIII чемпионата Украины по водному поло среди мужских команд, которые на прошлой неделе прошли в городе Каменское Днепропетровской области на базе бассейна «МиКомп», завершили первый этап соревнований. По результатам этого этапа определилась четверка команд (занявшие 1-4 места), которая продолжит борьбу в Суперлиге. Команды, финишировавшие на 5 месте и ниже, передвинутся в чемпионат Высшей лиги. И хотя ожидалась ярая борьба за билеты в Суперлигу, однако даже не это стало центральным событием тура.



Начнем со львовского «Динамо», которое демонстрирует явное лидерство в чемпионате нового сезона. Команда, усиленная сразу тремя легионерами из Хорватии и четырьмя воспитанниками других, не львовских школ, уверенно одержала победы во всех играх двух туров и с первого места прошла во второй этап.



На втором месте турнирной таблицы несколько неожиданно оказался дебютант - ЛУФК Львов. А ведь средний возраст ватерполистов команды, по подсчетам их тренера Юрия Сидоровича, семнадцать с половиной лет. Напомним, что в стартовом туре вторая команда Львова одолела более опытные ВК «Мариуполь», НТУ-ХПИ Харьков и даже вице-чемпиона Суперлиги, обладателя Кубка и Суперкубка Украины-2018 – сборную Харьковской области, а проиграла лишь «Динамо» Львов.



И вот одной из главных интриг второго тура было то, как же в нем сыграет новичок. Ведь всем известна истина, что новичкам везет, и вдруг громкие победы ЛУФК в первом туре были некой случайностью либо вызваны недостаточно серьезным настроем на него бывалых соперников. Но нет! ЛУФК Львов опять обыграло мариупольскую и две харьковские команды. И вот именно в заключительной игре второго тура между сборной Харьковской области и ЛУФК произошел инцидент, на котором мы остановимся подробнее.



Соперники не доиграли этот матч. Игрок сборной Харьковской области ударил львовянина, за что был наказан удалением до конца игры без права замены, а его команда – пенальти. После этого главный тренер сборной Харьковской области Тарас Головкин вывел свою команду из игры – за 26 секунд до окончания матча. То есть фактически игра осталась незаконченной при счете 11:8 в пользу львовян.



Для начала мы пообщались с Тарасом Головкиным.



«Начну с того, что со второго тура мы играем сразу без двух лидеров – Никиты Апостола и Александра Абрамова, которого два сезона подряд признавали лучшим защитником Суперлиги. Они уехали играть в Саудовскую Аравию, а вместо них мы взяли молодых ватерполистов 2002-2003 г.р., которые, понятно, не имеют еще такого опыта, как Абрамов и Апостол, и тем более динамовские легионеры. Пока что пробуем их во взрослой команде, нужно еще время, чтобы наиграть ребят. То есть объективно мы понимали, что на этот раз «Динамо» сильнее.



А вот в игре с УФК Львов одним из факторов нашего проигрыша стало судейство - непрофессиональное и предвзятое по отношению к нам, в первую очередь со стороны судьи Георгия Махарадзе».



Ну кто так судит? – спрашивает тренер сборной Харьковской области (фото Львовской городской Федерации водного поло)



Мы попросили наставника харьковчан подробнее рассказать про скандальный матч и объяснить, почему принял такое резонансное решение, еще и за несколько секунд до финального свистка.



«Матч начался с того, что Львов дважды реализовал численное преимущество и вышел вперед. Дальше, считаю, шла равная борьба, но… Арбитры почему-то не замечали фолов Львова, а наши нарушения судили очень тщательно. Постоянные переходы мяча к сопернику, когда мы около его ворот – малейшее наше движение и судьи дают переход мяча.



Далее судьи потеряли ход игры, потому что уже в 3 периоде начались драки. Нашему игроку разбили глаз, а дали не удаление соперника, а обоюдное удаление. При нашем большинстве игрока в нападении бьют в глаз, судья дает обоюдное удаление, вообще непонятно почему.



В начале 4-го периода наш ватерполист Евгений Шмигель не сдержался и ударил игрока сверху, что непозволительно, за что и был удален до конца матча без права замены. Четыре минуты мы играли в меньшинстве, нам забили два гола, мы - один. Потом начали играть в равных составах, но не хватило времени и сил. А команду я вывел из игры, тогда, когда понял, что может начаться массовая драка – команда на команду. Ведь это игра, эмоции, и в первую очередь судьи должны были не допустить подобного. А судьи не контролировали игру.



Хотя я абсолютно не снимаю вину за проигрыш со своей команды. Из шести розыгрышей лишнего мы реализовали только два. Команда УФК Львов обыграла нас по всем статьям. Будем работать над своими ошибками и готовиться к новым встречам».





Тренер УФК Львов Юрий Сидорович ошибки судей тоже заметил, но никакой предвзятости в них не видит



«Судейство считаю равным. Ошибки были, но как в одну, так и в другую сторону. Я также был недоволен некоторыми моментами. Однако, во-первых, действия судей может оценивать их руководящий орган, но отнюдь не тренеры. А во-вторых, есть такое выражение: «Пункт первый: судья всегда прав. Пункт второй: если судья не прав - смотри пункт первый».



Да, действительно была жесткая игра, судьи позволяли это, но за рубежом так и играют! Это спорт. Однако когда игроки открыто начинают бить кулаком сверху - это уже не по-спортивному, я считаю. И то, что тренер харьковчан снял свою команду, чтобы не началось, по его словам, массовое побоище, тоже удивляет. Ведь это именно ватерполист сборной Харьковской области после забитого его же командой гола за 28 секунд до окончания матча подплыл и ударил моего игрока, за что и был наказан».



Суть дискуссии мы передали судье Георгию Махарадзе, но он от комментариев отказался, посоветовав обратиться к главному судье соревнований.



Валерий Завизион, главный судья и тренер мужской сборной команды Украины по водному поло:



«Не понимаю, зачем устраивать такой демарш. Тем более повода не было. Я внимательно следил за игрой и не увидел предвзятости в действии судей. Вся судейская коллегия знала, что игра между сборной Харьковской области и УФК Львов будет тяжелой, и никто не стал бы себя дискредитировать. Тем более судили двое судей международной категории. И Махарадзе только недавно получил международную лицензию, потому не в его интересах себя марать.



Тут все предельно просто - львовяне собрались и всё забили, а харьковчане так не смогли. Из стольких розыгрышей лишнего реализовали всего один или два. А если не забиваешь ты – забивают тебе. И списывать свои неумения на судью – это, по меньшей мере, смешно.



Были огрехи в судействе, но, чтобы предвзято по отношению к Харькову - такого не было. Почему-то тренеры видят только одну сторону. А не заметил Головкин, что его команде давали преимущество чаще, чем Львову? Что в первом периоде его вратарь ударил игрока в лицо, пусть и не преднамеренно, но прецедент был. И судьи могли удалить основного голкипера Харькова до конца игры с правом замены, однако не сделали этого. Запись игры выложена в интернете, кто хочет – может посмотреть.



Также я не считаю, что судьи не контролировали накал эмоций в игре между соперниками. В третьем периоде началась небольшая потасовка, так дали обоюдное удаление. Ну а в четвертом периоде, когда произошел тот самый инцидент, была явная грубость со стороны 27-летнего игрока сборной Харьковской области Артура Однолеткова по отношению к 17-летнему сопернику. И при всем этом считать, что команду засудили?! Что они хотят еще? Второй раз подряд, между прочим, проигрывают ЛУФК. Так что пусть ищут причины в себе».



Собирая материалы для этой статьи, мы наткнулись в соцсети Facebook на комментарий Владимира Войтенко - одного из опытнейших действующих ватерполистов Украины, воспитанника мариупольской ватерпольной школы, который сегодня играет за «Динамо» :



«Безусловно, выиграл Львов достойно, но в 4 периоде полная некомпетентность судей! Это судьи виноваты в эмоциональном срыве игроков и драках ребят…»



Для XSPORT Владимир добавил:



«Я пересмотрел игру, три периода отсудили более или менее нормально, если не вдаваться в мелочи, но в четвертом периоде - бездарное судейство. Судьи спровоцировали ребят на драку, опытный судья такого не допустил бы. Я говорю как игрок, который знает, какой накал страстей и нервов бывает во время матча, и как судья может в такой момент подлить масла в огонь. Но считаю, что Харькову игру надо было доигрывать в любом случае - это уважение к сопернику.



Поздравляю УФК с достойной победой. Львовяне полностью переплавали харьковчан, много забивали с контратак. Харьковчане должны прибавить в плавательной подготовке, поработать над выносливостью - и все у них будет хорошо. Желаю всем удачи и качественных игр».



Теперь слово за исполкомом Федерации водного поло Украины, который должен определить меру наказания сборной Харьковской области за уход с игровой площадки до окончания игры. Регламент предусматривает штраф в размере 5 тыс. грн. Также возможны дисквалификации отдельных игроков-нарушителей и персональные штрафы. Скорее всего, что этим и закончится, а мы будем далее наблюдать за ходом чемпионата. К слову, следить за событиями Суперлиги, а не играть в ней, придется теперь и бронзовому призеру Кубка Украины-2018 и чемпионата Украины сезона 2016/17 – НТУ ХПИ, который не сумел пройти в следующий этап.

ЕЗУЛЬТАТЫ всех матчей первого тура



День первый, 22 ноября (четверг)



Сборная Харьковской области - НТУ-ХПИ Харьков - 11:1 (3:0, 1:0, 2:0, 5:1)



«Динамо» Львов - ЛУФК Львов - 16:6 (2:0, 5:0, 5:4, 4:2)



ВК «Мариуполь» - Сборная Украины U-17 - 13:4 (2:1, 2:1, 6:1, 3:1)



День второй, 23 ноября (пятница)



НТУ-ХПИ Харьков - ЛУФК Львов - 6:9 (1:4, 1:2, 2:1, 2:2)



Сборная Украины U-17 - «Динамо» Львов - 5:24 (0:7, 1:6, 2:6, 2:5)



Сборная Харьковской области - ВК «Мариуполь» - 15:7 (4:2, 3:1, 4:1, 4:3)



«Динамо» Львов - НТУ-ХПИ Харьков - 18:6 (5:1, 6:0, 3:3, 4:2)



ЛУФК Львов - ВК «Мариуполь» - 10:6 (2:1, 4:1, 1:3, 3:1)



Сборная Харьковской области - сборная Украины U-17 - 18:6 (6:0, 2:3, 6:1, 4:2)



День третий, 24 ноября (суббота)



«Динамо» Львов - Сборная Харьковской области - 13:6 (4:4, 3:0, 3:0, 3:2)



ВК «Мариуполь» - НТУ-ХПИ Харьков - 12:5 (1:0, 3:2, 5:1, 3:2)



ЛУФК Львов - Сборная Украины U-17 - 16:1 (2:0, 4:1, 4:0, 6:0)



День четвертый, 25 ноября (воскресенье)



«Динамо» Львов - ВК «Мариуполь» - 18:12 (6:0, 4:4, 5:4, 3:4)



НТУ-ХПИ Харьков - Сборная Украины U-17 - 11:7 (4:1, 3:1, 1:3, 3:2)



Сборная Харьковской области - ЛУФК Львов - 8:11 (2:3, 1:3, 1:1, 4:4)



Турнирное положение после второго тура



1. «Динамо» Львов - 30 очков (10 побед)



2. ЛУФК Львов - 24 оч. (8 побед, 2 поражения)



3. Сборная Харьковской области - 18 оч. (6 побед, 4 поражения)



4. ВК «Мариуполь» - 12 оч. (4 победы, 6 поражений)



5. НТУ-ХПИ Харьков – 6 оч. (2 победы, 8 поражений)



6. Сборная Украины U-17 – 0 оч. (10 поражений).



На втором этапе команды сыграют между собой четыре тура - каждый по кругу с сохранением очков, добытых в играх между ними на первом этапе. Предварительно следующий тур пройдет 8-10 февраля 2019 года.